Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США собираются помешать России под Керчью с помощью флота
В 2018 году в России вводят новый налог
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Новая бомба КНДР может уничтожить часть России - СМИ
СМИ США усомнились в легитимности режима в Киеве
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
15:10 (мск), источник: Prokazan.ru

«Дорожная карта» властей РТ: мусоросжигательный завод в Казани построят на год позже

Правительство РТ утвердило «дорожную карту», согласно которой строительство в Казани мусоросжигательного завода завершится к декабрю 2022 года — на год позже ранее планировавшегося 2021 года. Об этом сообщает Tatcenter.ru.

Источник: Prokazan.ru

В ближайшие 1,5 года будет налажена работа с региональными «мусорными» операторами. Компании, которые будут курировать обращение отходов в восточной и западной зоне РТ выберут в ноябре, а уже в начале следующего года должны быть готовы инвестпрограммы в области обращения с ТКО. К маю 2018 года будут установлены единые тарифы на услуги региональных операторов. Также предполагаются «мероприятия по снижению социальной напряженности при сокращении работающих в сфере обращения отходов сотрудников».

Межмуниципальные полигоны захоронения мусора в Татарстане планируется построить за 3 года.

Мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

Ранее стало известно, что приоритетной площадкой для строительства мусоросжигательного завода в Казани стал район около «Казаньоргсинтеза». Окончательное решение о месте строительства должно быть принято через два месяца после проведения необходимых геодезических изысканий и замеров.

Ранее плюсы расположения завода около «Оргсинтеза» называл гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

 — Во-первых, в основе всего — экологичность и соответствие всем санитарными требованиям, завод не может располагаться вблизи жилой застройки, — говорил Андрей Шипелов. — Во-вторых, удаленность завода от основных мест образования отходов должна соответствовать экономической и тарифной политике, чтобы не приводить к росту тарифа для населения за счет увеличения логистических маршрутов. Наконец, для завода нужна инфраструктура — дороги, подключение к электросетям, системам водоснабжения и так далее.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Казани голый мужчина искупался в фонтане на Баумана: появилось видео
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
В Забайкалье сошел с рельсов военный эшелон
МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
В России предложили отказаться от термина «безалкогольное пиво»
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
Суд наложил арест на имущество экс-директора «Гоголь-центра»
Спорт
Битва за Россию: кто попадет на ЧМ, а кто останется за бортом Состав участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, начинает проясняться, преподнося любителям футбола сюрпризы как приятные, так и не очень
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь