«Дорожная карта» властей РТ: мусоросжигательный завод в Казани построят на год позже

Источник: Prokazan.ru

В ближайшие 1,5 года будет налажена работа с региональными «мусорными» операторами. Компании, которые будут курировать обращение отходов в восточной и западной зоне РТ выберут в ноябре, а уже в начале следующего года должны быть готовы инвестпрограммы в области обращения с ТКО. К маю 2018 года будут установлены единые тарифы на услуги региональных операторов. Также предполагаются «мероприятия по снижению социальной напряженности при сокращении работающих в сфере обращения отходов сотрудников».

Межмуниципальные полигоны захоронения мусора в Татарстане планируется построить за 3 года.

Мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

Ранее стало известно, что приоритетной площадкой для строительства мусоросжигательного завода в Казани стал район около «Казаньоргсинтеза». Окончательное решение о месте строительства должно быть принято через два месяца после проведения необходимых геодезических изысканий и замеров.

Ранее плюсы расположения завода около «Оргсинтеза» называл гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.