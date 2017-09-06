МУП «Водоканал» обещал принять на работу 99% сотрудников «Сочиоводоканала», но отказал в трудоустройстве 70 человек

«В нарушении гарантий, данных первым заместителем главы Сочи Мугдином Чермитом, нескольким десяткам бывших сотрудников ООО “Сочиводоканал” было отказано в приеме на работу в МУП г. Сочи “Водоканал”, который с 1 сентября 2017 года эксплуатирует водопроводно-канализационный комплекс Сочи», — говорится на официальном сайте «Сочиводоканала».

Как сообщали Юга.ру, Арбитражный суд Краснодарского края 31 июля удовлетворил иск мэрии Сочи о досрочном расторжении договора с ООО «Сочиводоканал». Ранее власти курорта заподозрили компанию в запугивании абонентов — якобы сотрудники «Сочиводоканала» говорили клиентам, что в случае перехода к МУП Сочи «Водоканал» участок сети будет демонтирован.

28 августа арбитраж принял решение, согласно которому квитанции на оплату от «Сочиводоканала» считаются недействительными. Власти курорта рекомендовали горожанам не оплачивать квитанции компании. В ответ на это в «Сочиводоканале» заявили, что призывы администрации — «грубое проявление недобросовестной конкуренции», и предупредили абонентов о необходимости оплатить счета за август.

Ранее более 900 сотрудников «Сочиводоканала» поставили свои подписи под открытым письмом президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на произвол местных властей, которые отбирают у них работу.

Первый замглавы Сочи Мугдин Чермит 28 августа на встрече с руководством «Сочиводоканала» заявил: «99,9% работников мы предложим остаться на своих местах и в своих должностях». 1 сентября директор МУП Сочи «Водоканал» Сергей Винарский сказал, что 99% сотрудников «Сочиводоканала» получат работу муниципальной компании.

Гендиректор «Сочиводоканал» Дмитрий Черняев настоял на том, чтобы «Водоканал» предоставил гарантийное письмо о приеме на работу всех сотрудников ООО, на что Винарский прислал письмо с текстом: «Прошу дать согласие на увольнение сотрудников переводом из ООО “Сочиводоканал” в МУП г. Сочи “Водоканал” с сохранением условий оплаты труда». К письму прилагался список из 1 тыс. 428 человек, в котором не было данных о 17 сотрудниках, в основном из руководства компании.

4 сентября сотрудники «Сочиводоканала» пришли на работу, но их не пустили в здание. Им выдали бланки заявлений о приеме на работу, которые люди были вынуждены заполнять на улице. На проходной у охраны был список из нескольких десятков человек, которых было запрещено пускать.

Директор и его заместители провели собеседование со всеми сотрудниками «Сочиводоканала», после этого многим начальникам предложили рядовые должности, а некоторым отказали в приеме на работу. Помимо этого, всем принятым в муниципальную компанию отказались выплачивать ежемесячную премию, размер которой в их прошлой компании составлял 50% от оклада.

Начальник отдела общественных связей «Сочиводоканала» Константин Бредников рассказал, что в компании остались работать около 100 человек. Предприятие арендует здание в районе Ривьеры и продолжит работать.