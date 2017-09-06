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12:50 (мск), источник: Tengrinews

Как пройдет церемония закрытия EXPO-2017

Стать свидетелем церемонии закрытия выставки EXPO-2017 в Астане сможет любой желающий. Об этом заявили в пресс-службе АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Церемония закрытия выставки EXPO-2017 пройдет на территории комплекса 10 сентября. Официальная часть мероприятия пройдет в здании Конгресс-Центра, однако трансляция будет вестись на сцене Амфитеатра с 20.00 до 20.50.

В этот день выставка будет функционировать в штатном режиме, все павильоны будут принимать посетителей с 9.30 до 20.00. Официальные кассы у входных групп будут доступны c 08.30 до 18.30 и с 22.00 до 00.30.

С 19.00 до 22.00 все входные группы выставки будут закрыты.

Южная и западная входные группы вновь откроют свои двери для гостей выставки EXPO-2017 с 22.00 до 01.00. Атриумы павильонов откроются в 22.00 и будут функционировать до 2.30 ночи. Здесь международные павильоны представят свои концертные программы.

Рестораны и точки питания на территории выставочного комплекса вновь откроют свои двери для гостей выставки с 22.00 до 02.30 ночи. Окончание работы выставки — 03.00.

Стоит отметить, что 10 сентября состоятся два парада — в 18.35 и 20.00 вечера. Концертная программа будет проходить с 18.00 до 20.00 и с 21.00 до 23.10 на сцене Амфитеатра.

Посещение концертной программы предусмотрено по входным билетам на EXPO-2017. Торжественный салют в честь церемонии закрытия выставки начнется в 21.15.

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