Эдхам Акбулатов посетил дом, который реставрируется в рамках «Исторического квартала»
Работы начались в доме № 38 по ул. Карла Маркса.
Работы начались в доме № 38 по ул. Карла Маркса.
Мэрия Красноярска сообщает о начале реставрационных работ в доме № 38 по ул. Карла Маркса в рамках проекта «Исторический квартал». С проверкой место посетил глава города Эдхам Акбулатов.
Напомним, идея создания в центре Красноярска «Исторического квартала» возникла в 2014 году на встрече мэра с красноярцами. Проект был единогласно поддержан городским и профессиональным сообществом. Для его реализации было создано публичное акционерное общество, а затем была разработана концепция архитектурного облика «Исторического квартала», в которую вошли 10 зданий деревянного зодчества в центральной части города.
«Дом, в основном, находится в хорошем состоянии. С годами
Реализация проекта «Исторический квартал» возможна на условиях
Так, в соответствии с условиями открытого аукциона на реставрацию объекта по адресу: Карла Маркса, 38, участник тендера предложил разместить в здании
«Я пока не хочу раскрывать все секреты, но если вкратце, то на первом этаже будет представлена русская кухня, на втором — грузинская. Когда меня спрашивают, в чем моя выгода, я честно говорю: мне хочется сделать
Отметим, что в рамках реализации проекта «Исторический квартал» в октябре 2017 года начнется реставрация еще трех зданий на улицах Ленина, 84, Карла Маркса, 52 и Бограда, 106. Запланировано, что в здании по ул. Бограда, 106 расположится гостиница, а в домах по адресам: улица Карла Маркса, 52 и улица Ленина, 84 расположатся офисные помещения. Еще 6 домов на улице Горького будут отреставрированы компанией «РУСАЛ».
«Участие в городских, социально значимых проектах — это политика компании, поэтому мы подписали соглашение с администрацией города о сотрудничестве. Особое внимание в нем уделено участию РУСАЛа в проекте “Исторический квартал”. Летом мы приняли участие в конкурсных процедурах, взяли под опеку шесть старинных зданий, памятников
«Да, в Красноярске пока не так много бизнесменов, которые готовы заниматься именно реставрацией зданий, но думаю, что увидев, как реализуется проект, инвесторы появятся. Считаю, что “Исторический квартал” — это и интересный опыт для бизнесменов, и очень важная работа по сохранению исторической среды Красноярска, и совершенно новый взгляд на формирование пешеходных пространств, мест для отдыха горожан», — отметил мэр.
Добавим, стоимость объектов «Исторического квартала» варьируется от 5 млн рублей до 25 млн рублей. На период реставрации заключается договор аренды. После того, как все работы по восстановлению строения будут завершены, арендатор вправе выкупить его за ту сумму, которая сложилась в результате торгов.
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