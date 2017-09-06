Эдхам Акбулатов посетил дом, который реставрируется в рамках «Исторического квартала»

Мэрия Красноярска сообщает о начале реставрационных работ в доме № 38 по ул. Карла Маркса в рамках проекта «Исторический квартал». С проверкой место посетил глава города Эдхам Акбулатов.

Напомним, идея создания в центре Красноярска «Исторического квартала» возникла в 2014 году на встрече мэра с красноярцами. Проект был единогласно поддержан городским и профессиональным сообществом. Для его реализации было создано публичное акционерное общество, а затем была разработана концепция архитектурного облика «Исторического квартала», в которую вошли 10 зданий деревянного зодчества в центральной части города.

«Дом, в основном, находится в хорошем состоянии. С годами из-за неправильной эксплуатации пришли в негодность балки. Мы сейчас проводим замену венцов основания здания, там, где раньше располагались душевые и туалетные комнаты. Внутри здания полностью будут заменены полы, они же будут являться интерьерной частью помещения. Кроме этого, предметом интерьера будут наружные и внутренние стены. Для отделки помещений будет применяться известка, современные материалы мы планируем использовать только при проведении сетей отопления, электро- водоснабжения. К концу октября завершим тепловой контур, установку стекол в оконные рамы, реставрацию наружного фасада здания. Внутреннюю отделку сделаем в течение месяца, ведь площадь здания небольшая — 480 квадратных метров. Полностью сдать объект в эксплуатацию мы планируем к концу 2017 года, на 2018 год уйдет благоустройство внутреннего двора», — говорит заместитель директора по производству компании «СтройАчинск» Андрей Харитонов.

Реализация проекта «Исторический квартал» возможна на условиях муниципально-частного партнерства. Именно поэтому при реализации проекта важно было соблюсти баланс интересов — предложить инвесторам конкурентные условия, позволяющие воссоздавать объекты, востребованные горожанами.

Так, в соответствии с условиями открытого аукциона на реставрацию объекта по адресу: Карла Маркса, 38, участник тендера предложил разместить в здании кафе-ресторан.

«Я пока не хочу раскрывать все секреты, но если вкратце, то на первом этаже будет представлена русская кухня, на втором — грузинская. Когда меня спрашивают, в чем моя выгода, я честно говорю: мне хочется сделать что-то красивое не для себя, а для города. Если говорить об экономике проекта, то в целом средства на реконструкцию составляют порядка 50 тысяч рублей за квадрат. При реконструкции мне бы хотелось сохранить атмосферу этого здания. На стенах сохранились обои, под которыми наклеены газеты 1800−1900 годов издания. Мы посоветуемся с дизайнерами и постараемся сохранить их, чтобы в пространстве залов присутствовал такой уникальный элемент старины», — говорит инвестор-собственник Юлия Рогозняя.

Отметим, что в рамках реализации проекта «Исторический квартал» в октябре 2017 года начнется реставрация еще трех зданий на улицах Ленина, 84, Карла Маркса, 52 и Бограда, 106. Запланировано, что в здании по ул. Бограда, 106 расположится гостиница, а в домах по адресам: улица Карла Маркса, 52 и улица Ленина, 84 расположатся офисные помещения. Еще 6 домов на улице Горького будут отреставрированы компанией «РУСАЛ».

«Участие в городских, социально значимых проектах — это политика компании, поэтому мы подписали соглашение с администрацией города о сотрудничестве. Особое внимание в нем уделено участию РУСАЛа в проекте “Исторический квартал”. Летом мы приняли участие в конкурсных процедурах, взяли под опеку шесть старинных зданий, памятников архитектурно-исторического наследия Красноярска. Сейчас идет разработка научно-технической документации, ближе к декабрю текущего года мы поймем масштабы предстоящей реконструкции. Если говорить о применении зданий, то пока это вопрос дискуссионный», — говорит представитель компании «РУСАЛ» Сергей Попов.

Эдхам Акбулатов на встрече сообщил, что существует вероятность включения в проект новых зданий. Одно из них располагается на ул. Ленина, 154. Дом был расселен по программе сноса ветхого и аварийного жилья, и сейчас рассматривается возможность внести его в проект, а в дальнейшем — предложить инвесторам.

«Да, в Красноярске пока не так много бизнесменов, которые готовы заниматься именно реставрацией зданий, но думаю, что увидев, как реализуется проект, инвесторы появятся. Считаю, что “Исторический квартал” — это и интересный опыт для бизнесменов, и очень важная работа по сохранению исторической среды Красноярска, и совершенно новый взгляд на формирование пешеходных пространств, мест для отдыха горожан», — отметил мэр.

Добавим, стоимость объектов «Исторического квартала» варьируется от 5 млн рублей до 25 млн рублей. На период реставрации заключается договор аренды. После того, как все работы по восстановлению строения будут завершены, арендатор вправе выкупить его за ту сумму, которая сложилась в результате торгов.