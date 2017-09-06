Товарооборот Челябинской области с Китаем вырос на 62,9%

Об этом губернатору Борису Дубровскому на заседании наблюдательного совета доложила директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор обозначил ключевые задачи на полугодие — подготовка к Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана и активное взаимодействие с федеральными структурами в части поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

«Мы продвигаем бренд Челябинской области на зарубежные рынки, чтобы продемонстрировать: с нами можно и нужно работать. Инвесторы, в том числе иностранные, приходят в регион, и наша задача — создать благоприятные условия для каждого из них», — подчеркнул Борис Дубровский.

Ольга Алейникова рассказала, что за шесть месяцев проведено 11 визитов официальных делегаций региона в иностранные государства. Челябинскую область посетило девять официальных делегаций иностранных государств. В результате товарооборот с Китаем вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62,9%, рост экспорта в Киргизию увеличился на 11,9%.