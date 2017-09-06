Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Твин Пикс глазами психиатра
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
СМИ: В Нидерландах скандал из-за Крымского моста
СМИ: Почему США отказались отвоевать Крым Украине
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Тимошенко об экономической катастрофе на Украине
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
31-летняя Ирина Шейк опубликовала снимок топлесс - СМИ
Новая бомба КНДР может уничтожить часть РФ - СМИ
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Лавров предупредил Тиллерсона после слов Путина
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
13:00 (мск), источник: Nakanune.ru

Товарооборот Челябинской области с Китаем вырос на 62,9%

Товарооборот Челябинской области с Китаем вырос на 62,9%, рост экспорта в Киргизию увеличился на 11,9%.

Об этом губернатору Борису Дубровскому на заседании наблюдательного совета доложила директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор обозначил ключевые задачи на полугодие — подготовка к Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана и активное взаимодействие с федеральными структурами в части поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

«Мы продвигаем бренд Челябинской области на зарубежные рынки, чтобы продемонстрировать: с нами можно и нужно работать. Инвесторы, в том числе иностранные, приходят в регион, и наша задача — создать благоприятные условия для каждого из них», — подчеркнул Борис Дубровский.

Ольга Алейникова рассказала, что за шесть месяцев проведено 11 визитов официальных делегаций региона в иностранные государства. Челябинскую область посетило девять официальных делегаций иностранных государств. В результате товарооборот с Китаем вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62,9%, рост экспорта в Киргизию увеличился на 11,9%.

Также она отметила, что в настоящий момент идет активная подготовка к XIV Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в ноябре в Челябинске.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Эдуард Лимонов: Идея ввести миротворцев в Донбасс – большая политическая ошибка Путина
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
Владимир Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол»
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Власти Москвы утвердили порядок выхода домов из реновации
Леди
Какая обувь будет в моде осенью: все популярные модели Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь