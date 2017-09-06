В Татарстане тепло в домах появится к 10 октября

По его словам, тепло в жилые дома должно подаваться в том случае, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд. По долгосрочным прогнозам, такая температура в Татарстане установится в первой половине октября. При этом ежегодно в школы и больницы отопление дают раньше, не дожидаясь похолодания до 8 градусов.