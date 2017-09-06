В Татарстане тепло в домах появится к 10 октября
Тепло в жилые дома в Татарстане собираются дать к
Тепло в жилые дома в Татарстане собираются дать к
По его словам, тепло в жилые дома должно подаваться в том случае, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд. По долгосрочным прогнозам, такая температура в Татарстане установится в первой половине октября. При этом ежегодно в школы и больницы отопление дают раньше, не дожидаясь похолодания до 8 градусов.
На сегодняшний день отставания в графике подготовки к отопительному сезону нет, отметил Насыров. Он привел данные госжилинспекции, согласно которым в республике из 17138 многоквартирных домов уже оформлены паспорта готовности 15556 домов (91%).
Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Казани стартовал 19 сентября.