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13:42 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане тепло в домах появится к 10 октября

Тепло в жилые дома в Татарстане собираются дать к 7−10 октября, в этих датах в Татарстане стартует отопительный сезон. Об этом на пресс-конференции сообщил глава управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Ильдус Насыров.

По его словам, тепло в жилые дома должно подаваться в том случае, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд. По долгосрочным прогнозам, такая температура в Татарстане установится в первой половине октября. При этом ежегодно в школы и больницы отопление дают раньше, не дожидаясь похолодания до 8 градусов.

На сегодняшний день отставания в графике подготовки к отопительному сезону нет, отметил Насыров. Он привел данные госжилинспекции, согласно которым в республике из 17138 многоквартирных домов уже оформлены паспорта готовности 15556 домов (91%).

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Казани стартовал 19 сентября.

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