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14:01 (мск), источник: Вести - Калининград

Александр Ярошук: Окончательного проекта по реконструкции на Фрунзе пока нет

Расширить проезжую часть улицы Фрунзе до 6-ти полос — такой проект в администрации города никто не утверждал. Об этом заявил глава Калининграда Александр Ярошук.

Сегодня даже нет окончательного проекта по реконструкции. Пока архитекторы даже не пришли к единому мнению, как должна выглядеть одна из старейших улиц города. Есть версия, что Фрунзе может стать пешеходной зоной с кафе и с ларьками.

Александр Ярошук, глава Калининграда:

— Ничего не было по Фрунзе, никаких планов, по расширению особенно. Были предложения, но пока я не утверждал такого. Это не та улица, на которую сейчас надо тратить деньги, на 6-ти полосное движение, которое ничего не решит, реально ничего не решит. Потому что упирается сами знаем куда все. Я даже денег на проект не потратил, в бюджете их нет, поэтому надо успокоиться.

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