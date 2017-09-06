Александр Ярошук: Окончательного проекта по реконструкции на Фрунзе пока нет

Сегодня даже нет окончательного проекта по реконструкции. Пока архитекторы даже не пришли к единому мнению, как должна выглядеть одна из старейших улиц города. Есть версия, что Фрунзе может стать пешеходной зоной с кафе и с ларьками.

— Ничего не было по Фрунзе, никаких планов, по расширению особенно. Были предложения, но пока я не утверждал такого. Это не та улица, на которую сейчас надо тратить деньги, на 6-ти полосное движение, которое ничего не решит, реально ничего не решит. Потому что упирается сами знаем куда все. Я даже денег на проект не потратил, в бюджете их нет, поэтому надо успокоиться.