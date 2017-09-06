Омским культработникам дважды повысят зарплату

Как отметил в своем докладе глава областного Минкульта Юрий Трофимов, проектом предусматривается увеличение объема финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета на 265 миллионов. Так, 171 миллион пойдет на рост заработной платы работникам культуры и 94 млн — на создание исторического парка «Россия — моя история».

Ведущий заседание областного кабмина первый зампред правительства Андрей Новоселов предостерег министра, чтобы исторический парк создавался качественно и в срок.

«Большое дело делаете, ему нужно особое внимание. Главное, качественно и в срок. И чтобы никто ничего там не украл. Если силовики не помогут, еще есть небесная канцелярия. Здесь нельзя шалить. За этим нужен жесткий контроль», — заявил Андрей Новоселов.

Как пояснил Юрий Трофимов увеличения зарплаты работникам культурной сферы можно ждать уже с сентября, а следующей прибавки в 2018 году. Как это отразится на объеме реальных доходов, пока не уточняется.