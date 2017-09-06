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13:33 (мск), источник: Publika.md

Незапланированная проверка выявила целый ряд нарушений в одном из столичных магазинов

В магазине на Буюканах обнаружили контрафактные алкогольные напитки. Их продавали на розлив. Нашли фальсификат во время незапланированной проверки.

Источник: Publika.md

Также выяснилось, что в магазине торгуют продуктами с истекшим сроком годности и без документов о происхождении. Кроме того, товар хранится в несоответствующих условиях.

Проверка выявила неучтенные финансовые средства и документы черной бухгалтерии.

Владельцу магазина грозит до 15 тысяч леев штрафа.

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