Незапланированная проверка выявила целый ряд нарушений в одном из столичных магазинов
В магазине на Буюканах обнаружили контрафактные алкогольные напитки. Их продавали на розлив. Нашли фальсификат во время незапланированной проверки.
В магазине на Буюканах обнаружили контрафактные алкогольные напитки. Их продавали на розлив. Нашли фальсификат во время незапланированной проверки.
Также выяснилось, что в магазине торгуют продуктами с истекшим сроком годности и без документов о происхождении. Кроме того, товар хранится в несоответствующих условиях.
Проверка выявила неучтенные финансовые средства и документы черной бухгалтерии.
Владельцу магазина грозит до 15 тысяч леев штрафа.