Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
"Леша, ты не обижайся": прослушка переговоров Сечина и Улюкаева
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства РФ в США
Кадыров объяснил слова об отказе поддержать РФ
Американские СМИ усомнились в легитимности режима в Киеве
49-летняя Ольга Кабо позирует в бикини - СМИ
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11Солнечное затмение над США
13:44 (мск), источник: Om1.ru

На техобслуживание аэропорта Омск-Федоровка выделят 400 тысяч

О достройке объекта речи не идет.

Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области объявило аукцион на техобслуживание территории аэропорта «Омск-Федоровка» в Любинском районе.

С победителем заключат госконтракт на 388 тысяч 751 рубль. Он должен в течение 82 дней исправить техническое состояние инженерных сетей и обслуживать трансформаторные подстанции.

Предполагается, что в течение 12-часового рабочего дня, на объекте будут работать два человека.

Напомним, что сейчас недостроенная «Омск-Федоровка» состоит из 82 объектов.

Ранее холдинг «Новапорт» изъявлял желание в перспективе вложить 11 миллиардов рублей в строительство аэропорта. Но потом выяснилось, что аэропортовая компания претендует на уже существующий «Омск-Центральный».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Бизнесменов из Омска зовут во Францию учиться перерабатывать мусор
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
«Дальневосточный гектар» будут давать переселенцам из-за рубежа
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
Какая обувь будет в моде осенью: все популярные модели Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь