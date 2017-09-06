На техобслуживание аэропорта Омск-Федоровка выделят 400 тысяч
О достройке объекта речи не идет.
О достройке объекта речи не идет.
Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области объявило аукцион на техобслуживание территории аэропорта «Омск-Федоровка» в Любинском районе.
С победителем заключат госконтракт на 388 тысяч 751 рубль. Он должен в течение 82 дней исправить техническое состояние инженерных сетей и обслуживать трансформаторные подстанции.
Предполагается, что в течение 12-часового рабочего дня, на объекте будут работать два человека.
Напомним, что сейчас недостроенная «Омск-Федоровка» состоит из 82 объектов.
Ранее холдинг «Новапорт» изъявлял желание в перспективе вложить 11 миллиардов рублей в строительство аэропорта. Но потом выяснилось, что аэропортовая компания претендует на уже существующий «Омск-Центральный».