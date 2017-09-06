Суд оставил в силе 70-миллионный штраф «Водоканалу»
Нарушившему закон.
Нарушившему закон.
МУП «Водоканал» заплатит штраф в 74 миллиона рублей, назначенный свердловским УФАС. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Свердловской области.
Ранее антимонопольщики привлекли «Водоканал» к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции.
«Нарушение выразилось во включении в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (в частности с ТСЖ “Волгоградское -202”), условий о границах эксплуатационной ответственности, невыгодных для них и не соответствующих Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также в последующем невыполнении предупреждения Свердловского УФАС России», — пояснили «Уралинформбюро» в
МУП обжаловал постановление антимонопольщиков в суде, сочтя его незаконным, однако в удовлетворении требований было отказано.