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14:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Суд оставил в силе 70-миллионный штраф «Водоканалу»

Нарушившему закон.

Источник: УралИнформБюро

МУП «Водоканал» заплатит штраф в 74 миллиона рублей, назначенный свердловским УФАС. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Свердловской области.

Ранее антимонопольщики привлекли «Водоканал» к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции.

«Нарушение выразилось во включении в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (в частности с ТСЖ “Волгоградское -202”), условий о границах эксплуатационной ответственности, невыгодных для них и не соответствующих Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также в последующем невыполнении предупреждения Свердловского УФАС России», — пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального УФАС.

МУП обжаловал постановление антимонопольщиков в суде, сочтя его незаконным, однако в удовлетворении требований было отказано.

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