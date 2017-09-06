Суд оставил в силе 70-миллионный штраф «Водоканалу»

«Нарушение выразилось во включении в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг (в частности с ТСЖ “Волгоградское -202”), условий о границах эксплуатационной ответственности, невыгодных для них и не соответствующих Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также в последующем невыполнении предупреждения Свердловского УФАС России», — пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального УФАС.