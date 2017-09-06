Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России могут запретить лампы накаливания мощнее 50 Вт
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Под мостом в Крым прошел российский боевой корабль
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: заявление Путина по Донбассу застало врасплох Порошенко
49-летняя Ольга Кабо позирует в бикини - СМИ
Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства РФ в США
Кадыров объяснил слова об отказе поддержать РФ
Американские СМИ усомнились в легитимности режима в Киеве
49-летняя Ольга Кабо позирует в бикини - СМИ
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11Солнечное затмение над США
14:26 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму установили предельный тариф на воду

Себестоимость воды в разных регионах республики отличается в несколько раз.

Например, в населенных пунктах Ленинского района она достигает 100 рублей за кубометр, а действовавший тариф на водоснабжение был 60,92 рублей. Для сравнения, жители Бахчисарайского района платили за кубометр по пять рублей. Введение «потолка» для тарифов на воду позволит снизить стоимость ресурса в Кировском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, частично Симферопольском и Черноморском районах.

— В районах, где один кубометр был дороже 35 рублей, с 1 сентября цена опустилась до этой суммы, — рассказала председатель госкомцен РК Нина Зотович. — Причем льготный тариф, несмотря на свое название, касается абсолютно всех категорий населения.

Любое снижение цены для потребителей потребует изыскать в бюджете РК дополнительные средства на компенсацию водоснабжающим организациям разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным. До конца года в республиканском бюджете на это предусмотрены около 11 миллионов рублей.

Однако по российскому законодательству стоимость услуги должна быть доведена до экономически обоснованного уровня. Поэтому в населенных пунктах, где этого еще не произошло, с 1 октября тариф вырастет, но он не превысит 35 рублей за кубический метр. Например, в Алуште стоимость кубометра воды сейчас составляет 10,08 рубля, а с октября будет 11,55 рубля.

В перспективе Крым планирует перейти на единые тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения.

— До 2014 года тарифы в соседних населенных пунктах Крыма отличались в разы и не покрывали расходов поставщиков, что привело к их банкротству, — говорит первый зампредседателя госкомцен РК Юрий Новосад. — В результате пришлось передавать их госпредприятию «Вода Крыма», чтобы не прекратить подачу воды в населенные пункты. Мы разработали концепцию выравнивания тарифов и в прошлом году опробовали ее в шести муниципальных образованиях, которые обслуживает «Крымская водная компания». Это привело к снижению социальной напряженности и количеству жалоб от потребителей.

Сейчас из 25 муниципальных образований Крыма полностью перешли на единые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения Ялта, Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Симферополь, Саки, Судак и Красногвардейский район. На 65−90 процентов их ввели в муниципалитетах Черноморского, Сакского, Кировского, Раздольненского, Первомайского, Ленинского, Белогорского районов и Феодосии. Весь Крым перейдет на единые тарифы до 2020 года.

Кстати.

Госкомцен РК планирует ввести с 2018 года социальную норму потребления электроэнергии, которая составит 90 киловатт/час на одного человека. Стоимость их составит 2,5 рубля за киловатт/час, а для объемов, превышающих социальную норму, законодательно определена цена на 40 процентов выше, то есть 3,5 рубля за киловатт/час (для сравнения, экономически обоснованный тариф в Крыму составляет 5,50 рубля). Это позволит сдержать рост цен на электричество для социально незащищенных жителей Крыма. Распоряжение главы РК о введении социальной нормы может быть подписано до конца текущей недели.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Евгений Киндинов рассказал историю "Романса о влюбленных"
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
«Дальневосточный гектар» будут давать переселенцам из-за рубежа
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
Какая обувь будет в моде осенью: все популярные модели Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь