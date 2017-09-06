В Крыму установили предельный тариф на воду

Например, в населенных пунктах Ленинского района она достигает 100 рублей за кубометр, а действовавший тариф на водоснабжение был 60,92 рублей. Для сравнения, жители Бахчисарайского района платили за кубометр по пять рублей. Введение «потолка» для тарифов на воду позволит снизить стоимость ресурса в Кировском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, частично Симферопольском и Черноморском районах.

— В районах, где один кубометр был дороже 35 рублей, с 1 сентября цена опустилась до этой суммы, — рассказала председатель госкомцен РК Нина Зотович. — Причем льготный тариф, несмотря на свое название, касается абсолютно всех категорий населения.

Любое снижение цены для потребителей потребует изыскать в бюджете РК дополнительные средства на компенсацию водоснабжающим организациям разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным. До конца года в республиканском бюджете на это предусмотрены около 11 миллионов рублей.

Однако по российскому законодательству стоимость услуги должна быть доведена до экономически обоснованного уровня. Поэтому в населенных пунктах, где этого еще не произошло, с 1 октября тариф вырастет, но он не превысит 35 рублей за кубический метр. Например, в Алуште стоимость кубометра воды сейчас составляет 10,08 рубля, а с октября будет 11,55 рубля.

В перспективе Крым планирует перейти на единые тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения.

— До 2014 года тарифы в соседних населенных пунктах Крыма отличались в разы и не покрывали расходов поставщиков, что привело к их банкротству, — говорит первый зампредседателя госкомцен РК Юрий Новосад. — В результате пришлось передавать их госпредприятию «Вода Крыма», чтобы не прекратить подачу воды в населенные пункты. Мы разработали концепцию выравнивания тарифов и в прошлом году опробовали ее в шести муниципальных образованиях, которые обслуживает «Крымская водная компания». Это привело к снижению социальной напряженности и количеству жалоб от потребителей.

Сейчас из 25 муниципальных образований Крыма полностью перешли на единые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения Ялта, Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Симферополь, Саки, Судак и Красногвардейский район. На 65−90 процентов их ввели в муниципалитетах Черноморского, Сакского, Кировского, Раздольненского, Первомайского, Ленинского, Белогорского районов и Феодосии. Весь Крым перейдет на единые тарифы до 2020 года.

Кстати.