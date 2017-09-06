Волгоградская область сэкономила на госзакупках 5,6 млрд рублей

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Двухдневная V Всероссийская практическая конференция «Перспективы развития законодательства о закупках. Практика организации и проведения государственных, муниципальных и корпоративных закупок» стартовала в Волгограде 6 сентября. Представители 30 регионов России обменяются опытом совершенствования системы госзакупок. Итогом конференции станет разработка решений, которые будут направлены в федеральные структуры: Министерство финансов, Федеральную антимонопольную службу и Казначейство.

Волгоград местом проведения конференции всероссийского масштаба выбран не случайно. За последние три года регион на фоне других субъектов Российской Федерации серьезно продвинулся в сфере закупок.

— Информационно-цифровая система, построенная нашими специалистами, привлекает коллег из других регионов. Система закупок, которая построена в области, говорит о том, что вся ветвь власти вовлечена в этот процесс. Она позволяет нам существенно экономить бюджетные средства. За три года объем проведенных торгов составил более 127 млрд рублей и экономия — порядка 5,6 млрд рублей. Мы ушли от коррупционной составляющей. Система понятна и прозрачна, что и привлекает наших коллег, — отметил заместитель губернатора Волгоградской области — председатель регионального комитета финансов Александр Дорждеев.

В этом году для участников конференции подготовили очень насыщенную программу, на которую приглашены представители Минфина, Казначейства, ФАС, органов исполнительной власти субъектов РФ, научного сообщества, образовательных организаций и общественных объединений. Участники познакомятся с перспективами развития законодательства в сфере госзакупок. Также будут детально разобраны практические вопросы, которые обсудят на круглых столах. Конференция станет хорошей стимулирующей площадкой для обмена опытом.

Отметим, что оптимизация расходов на государственные и муниципальные закупки является одним из действующих инструментов, обеспечивающих устойчивость бюджетной системы региона. Задачу по наведению порядка в финансово-бюджетной сфере Волгоградской области поставил губернатор Андрей Бочаров. Сегодня система закупок, действующая в Волгоградской области, построена в соответствии с действующим законодательством является эффективной и прозрачной для всех. Разработки Волгоградской области в этом направлении в числе лучших практик по стране.

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— Регион стал одним из первых по внедрению электронного магазина. Он объединяет все мелкие закупки, что делает процесс открытым и прозрачным, исключая коррупционную составляющую. Другой наработкой стали совместные торги, где объединены однородные закупки разных заказчиков в одну процедуру. Это с одной стороны экономит время, а с другой приводит к большей экономии, потому что крупный производитель по оптовой цене поставит товар через один договор сразу нескольким заказчикам. Третья практика — это централизованные закупки. Сейчас все муниципалитеты области подписали соглашение о передачи полномочий на проведение закупок региону, — рассказала председатель комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области Анна Чупахина.