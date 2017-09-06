Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
Почему натуральное — не значит полезное
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
"Леша, ты не обижайся": прослушка переговоров Сечина и Улюкаева
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
"Очень тяжёлый период": Пелагея об одиночестве
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Новая бомба КНДР может уничтожить часть России - СМИ
СМИ США усомнились в легитимности режима в Киеве
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
14День знаний в российских школах
16:57 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская область сэкономила на госзакупках 5,6 млрд рублей

За три года в Волгоградской области удалось сэкономить порядка 5,6 млрд рублей, благодаря совершенствованию системы госзакупок. Об этом 6 сентября в ходе всероссийской практической конференции по данной теме заявил заместитель губернатора Волгоградской области — председатель регионального комитета финансов Александр Дорждеев.

Источник: РИАЦ

Двухдневная V Всероссийская практическая конференция «Перспективы развития законодательства о закупках. Практика организации и проведения государственных, муниципальных и корпоративных закупок» стартовала в Волгограде 6 сентября. Представители 30 регионов России обменяются опытом совершенствования системы госзакупок. Итогом конференции станет разработка решений, которые будут направлены в федеральные структуры: Министерство финансов, Федеральную антимонопольную службу и Казначейство.

Волгоград местом проведения конференции всероссийского масштаба выбран не случайно. За последние три года регион на фоне других субъектов Российской Федерации серьезно продвинулся в сфере закупок.

— Информационно-цифровая система, построенная нашими специалистами, привлекает коллег из других регионов. Система закупок, которая построена в области, говорит о том, что вся ветвь власти вовлечена в этот процесс. Она позволяет нам существенно экономить бюджетные средства. За три года объем проведенных торгов составил более 127 млрд рублей и экономия — порядка 5,6 млрд рублей. Мы ушли от коррупционной составляющей. Система понятна и прозрачна, что и привлекает наших коллег, — отметил заместитель губернатора Волгоградской области — председатель регионального комитета финансов Александр Дорждеев.

Читайте также
Новые центры «Мои Документы» откроются в Волгоградской области

В этом году для участников конференции подготовили очень насыщенную программу, на которую приглашены представители Минфина, Казначейства, ФАС, органов исполнительной власти субъектов РФ, научного сообщества, образовательных организаций и общественных объединений. Участники познакомятся с перспективами развития законодательства в сфере госзакупок. Также будут детально разобраны практические вопросы, которые обсудят на круглых столах. Конференция станет хорошей стимулирующей площадкой для обмена опытом.

Отметим, что оптимизация расходов на государственные и муниципальные закупки является одним из действующих инструментов, обеспечивающих устойчивость бюджетной системы региона. Задачу по наведению порядка в финансово-бюджетной сфере Волгоградской области поставил губернатор Андрей Бочаров. Сегодня система закупок, действующая в Волгоградской области, построена в соответствии с действующим законодательством является эффективной и прозрачной для всех. Разработки Волгоградской области в этом направлении в числе лучших практик по стране.

Читайте также
В Волгограде падает собираемость налогов

— Регион стал одним из первых по внедрению электронного магазина. Он объединяет все мелкие закупки, что делает процесс открытым и прозрачным, исключая коррупционную составляющую. Другой наработкой стали совместные торги, где объединены однородные закупки разных заказчиков в одну процедуру. Это с одной стороны экономит время, а с другой приводит к большей экономии, потому что крупный производитель по оптовой цене поставит товар через один договор сразу нескольким заказчикам. Третья практика — это централизованные закупки. Сейчас все муниципалитеты области подписали соглашение о передачи полномочий на проведение закупок региону, — рассказала председатель комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области Анна Чупахина.

Добавим, что в экономике региона последние два-три года наблюдаются устойчивые тенденции развития. Не последнюю роль в этом играет работа администрации региона направленная на развитие экспортной деятельности. Волгоградская область активно налаживает тесные связи с регионами Ирана и Китая. Так, накануне в Волгограде побывала большая делегация во главе с премьер-министром КНР Ван Янем — при участии губернатора Андрея Бочарова, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась его встреча с заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина. Кстати говоря, из Волгограда китайская делегация направилась во Владивосток, где открылся Всемирный экономический форум (ВЭФ-2017).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Волгоградской области изменяется порядок выборов губернатора
Глава Росгидромета уволен после претензий Генпрокуратуры
Напавшему на школу в Ивантеевке предъявили новое обвинение
В Забайкалье сошел с рельсов военный эшелон
Режиссер Алексей Учитель обратился к главе ФСБ за защитой
В России предложили отказаться от термина «безалкогольное пиво»
МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
МИД опубликовал видео действий властей США в генконсульстве РФ
Спорт
Битва за Россию: кто попадет на ЧМ, а кто останется за бортом Состав участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, начинает проясняться, преподнося любителям футбола сюрпризы как приятные, так и не очень
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь