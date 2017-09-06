На Урале назвали популярные среди соискателей сферы труда
Каждое лето на рынке труда Свердловской области происходит традиционное падение числа вакансий.
Каждое лето на рынке труда Свердловской области происходит традиционное падение числа вакансий.
Но этот год стал уникальным: уровень предложений сохранил высокую планку зимнего периода, его рост составил 24 процента по сравнению с прошлым годом.
Как сообщают аналитики HeadHunter, самыми активными соискателями стали научные сотрудники и рабочий персонал — рост резюме в это сфере составил 96 и 87 процентов соответственно. Более «спокойными» оказались специалисты по управлению персоналом: лишь на 5 процентов увеличилось количество рассылаемых ими резюме.
Активно растет число предложений для потенциальных работников в банковской и страховой сферах, области сервиса и работы с техническим оборудованием. Самая престижная вакансия — специалист по инвестициям крупной торговой сети. Добившийся этого места сотрудник может получать от 200 тысяч рублей. Это почти в пять раз больше среднего уровня вознаграждений — 43 тысячи рублей, поэтому и конкуренция суровая: количество резюме на одну должность достигает 4,7.
Специалисты отмечают, что минувшим летом соискатели по традиции начали изучать предложения о работе ближе к началу осени, в то время как работодатели вели себя иначе.
— Обычно так же происходит и с вакансиями (активность работодателей несколько затихает с началом лета), но в этом году наблюдалась обратная ситуация: компании активно искали персонал, — отмечает руководитель