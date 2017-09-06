На Урале назвали популярные среди соискателей сферы труда

Но этот год стал уникальным: уровень предложений сохранил высокую планку зимнего периода, его рост составил 24 процента по сравнению с прошлым годом.

Как сообщают аналитики HeadHunter, самыми активными соискателями стали научные сотрудники и рабочий персонал — рост резюме в это сфере составил 96 и 87 процентов соответственно. Более «спокойными» оказались специалисты по управлению персоналом: лишь на 5 процентов увеличилось количество рассылаемых ими резюме.

Активно растет число предложений для потенциальных работников в банковской и страховой сферах, области сервиса и работы с техническим оборудованием. Самая престижная вакансия — специалист по инвестициям крупной торговой сети. Добившийся этого места сотрудник может получать от 200 тысяч рублей. Это почти в пять раз больше среднего уровня вознаграждений — 43 тысячи рублей, поэтому и конкуренция суровая: количество резюме на одну должность достигает 4,7.

Специалисты отмечают, что минувшим летом соискатели по традиции начали изучать предложения о работе ближе к началу осени, в то время как работодатели вели себя иначе.