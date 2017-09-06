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14:15 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале назвали популярные среди соискателей сферы труда

Каждое лето на рынке труда Свердловской области происходит традиционное падение числа вакансий.

Но этот год стал уникальным: уровень предложений сохранил высокую планку зимнего периода, его рост составил 24 процента по сравнению с прошлым годом.

Как сообщают аналитики HeadHunter, самыми активными соискателями стали научные сотрудники и рабочий персонал — рост резюме в это сфере составил 96 и 87 процентов соответственно. Более «спокойными» оказались специалисты по управлению персоналом: лишь на 5 процентов увеличилось количество рассылаемых ими резюме.

Активно растет число предложений для потенциальных работников в банковской и страховой сферах, области сервиса и работы с техническим оборудованием. Самая престижная вакансия — специалист по инвестициям крупной торговой сети. Добившийся этого места сотрудник может получать от 200 тысяч рублей. Это почти в пять раз больше среднего уровня вознаграждений — 43 тысячи рублей, поэтому и конкуренция суровая: количество резюме на одну должность достигает 4,7.

Специалисты отмечают, что минувшим летом соискатели по традиции начали изучать предложения о работе ближе к началу осени, в то время как работодатели вели себя иначе.

— Обычно так же происходит и с вакансиями (активность работодателей несколько затихает с началом лета), но в этом году наблюдалась обратная ситуация: компании активно искали персонал, — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.

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