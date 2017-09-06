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14:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сев озимых идет ускоренными темпами

УФА, 6 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане сев озимых идет более высокими темпами, чем в прошлом году, несмотря на увеличение посевных площадей на 100 тысяч га.

Источник: Башинформ

Из запланированных 700 тысяч га на сегодня засеяно около 300 тысяч (42%). Минувшей осенью на этот день было засеяно 32% — 194,2 тыс. га, отметили в Минсельхозе РБ.

Большую часть посевов составляет озимая рожь — 182,8 тыс. га (44% от плана), озимая пшеница засеяна на 98,9 тыс. га (43 процента), тритикале — 11,1 тыс. га (22 процента).

«Экватор» уже прошли хозяйства Зианчуринского, Чишминского, Шаранского и Учалинского районов.

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