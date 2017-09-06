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14:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Лыжи — зимой, велосипеды — летом: в Башкирии появится современная освещенная трасса протяженностью 5 км

Появление современной освещенной лыжероллерной трассы планируется на территории стадиона «Металлург» в Белорецке.

Источник: Башинформ

Новая площадка будет доступна в любое время года, зимой — для катания на лыжах, летом — на лыжероллерах и велосипедах. Протяженность трассы составит пять километров. Об этом агентству «Башинформ» рассказал глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов. По его словам, она будет сделана по всем нормативам с возможностью проведения соревнований самого высокого уровня.

Эти работы будут проведены в рамках реконструкции стадиона «Металлург», которая была начата в 2016 году. Проект рассчитан на три года. Его общая стоимость — 150 млн рублей.

«В рамках реконструкции стадиона будет полностью капитально отремонтирован бассейн, зал греко-римской борьбы, построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс на месте старого, уже снесенного спортивного зала. После завершения всех этих работ на базе нашего стадиона “Металлург” как центра спортивной подготовки РБ можно будет проводить выездные соревнования и сборы на уровне России, — отметил глава района. — В следующем году планируется завершить реконструкцию чаши стадиона, где будет новое футбольное поле, хоккейная коробка, новая легкоатлетическая беговая дорожка. Здесь же появится вело-лыжероллерная трасса. Всё это входит в концепцию развития Белорецка как спортивного города. Мы имеем давние традиции, серьезные достижения по спорту, много белоречан принимали участие в крупных спортивных соревнованиях: в Олимпиаде, в чемпионатах мира и Европы. Нам есть чем гордиться. Очень важно, чтобы наши спортсмены занимались в хороших условиях».

Говоря о бассейне, Владислав Миронов сказал, что он откроется уже в конце сентября текущего года. После реконструкции здесь разместились две чаши: детская, в которой глубина дна сделана с уклоном от 70−120 см и глубоководная (взрослая) от 70 см до более двух метров. В день бассейн смогут посетить до 200 человек.

Большой бассейн рассчитан на четыре дорожки по 25 метров.

Директор стадиона «Металлург» Светлана Полина отметила, что в результате реконструкции город получит практически новое здание.

«Во всех помещениях установили новые пластиковые окна, заменили отопительную и вентиляционную систему, коммуникации, инженерные сети. Полностью обновили систему слива, подачи и фильтрации воды. Плиточное покрытие на полу заменено на нескользящую плитку», — сообщила Светлана Полина.

В планах облицевать еще и фасад здания. Реконструкция бассейна проведена в рекордно короткие сроки, она началась в январе 2017 года.

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