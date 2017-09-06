Лыжи — зимой, велосипеды — летом: в Башкирии появится современная освещенная трасса протяженностью 5 км
Появление современной освещенной лыжероллерной трассы планируется на территории стадиона «Металлург» в Белорецке.
Появление современной освещенной лыжероллерной трассы планируется на территории стадиона «Металлург» в Белорецке.
Новая площадка будет доступна в любое время года, зимой — для катания на лыжах, летом — на лыжероллерах и велосипедах. Протяженность трассы составит пять километров. Об этом агентству «Башинформ» рассказал глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов. По его словам, она будет сделана по всем нормативам с возможностью проведения соревнований самого высокого уровня.
Эти работы будут проведены в рамках реконструкции стадиона «Металлург», которая была начата в 2016 году. Проект рассчитан на три года. Его общая стоимость — 150 млн рублей.
«В рамках реконструкции стадиона будет полностью капитально отремонтирован бассейн, зал
Говоря о бассейне, Владислав Миронов сказал, что он откроется уже в конце сентября текущего года. После реконструкции здесь разместились две чаши: детская, в которой глубина дна сделана с уклоном от 70−120 см и глубоководная (взрослая) от 70 см до более двух метров. В день бассейн смогут посетить до 200 человек.
Большой бассейн рассчитан на четыре дорожки по 25 метров.
Директор стадиона «Металлург» Светлана Полина отметила, что в результате реконструкции город получит практически новое здание.
«Во всех помещениях установили новые пластиковые окна, заменили отопительную и вентиляционную систему, коммуникации, инженерные сети. Полностью обновили систему слива, подачи и фильтрации воды. Плиточное покрытие на полу заменено на нескользящую плитку», — сообщила Светлана Полина.
В планах облицевать еще и фасад здания. Реконструкция бассейна проведена в рекордно короткие сроки, она началась в январе 2017 года.