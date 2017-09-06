В Беларуси упростят условия ведения бизнеса для производителей одежды

«Сейчас в Беларуси готовится пакет документов по развитию предпринимательства. Производство одежды — один из 23 видов деятельности, для которых будут созданы максимально благоприятные условия. Проведена очень серьезная работа по исключению всех излишних требований, оставлены только требования, необходимые для того, чтобы обеспечить потребителю качество услуг. Это придаст импульс развитию данного сектора экономики», — сказал Петр Арушаньянц.

По его словам, после принятия пакета документов заняться пошивом одежды в Беларуси будет гораздо проще. «Необходимо будет направить уведомление в местный исполнительный орган о том, что планируешь с определенного числа заниматься пошивом одежды. И все, больше ничего не нужно, никаких дополнительных требований. А уведомление — это еще и дополнительная реклама, потому что на сайте местного органа появится информация о том, что вы занимаетесь пошивом одежды. Это тоже возможность привлечь клиентов или партнеров. Упрощение условий ведения бизнеса позволит снизить себестоимость дизайнерской одежды, а значит, такая одежда может стать дешевле», — отметил директор департамента по предпринимательству.