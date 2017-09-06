Мэрия Екатеринбурга снесет бараки рядом с «Флагманом»
ЛСР на участок не претендует.
ЛСР на участок не претендует.
Администрация Екатеринбурга признала аварийными и подлежащими сносу сразу три дома, расположенных на улицах Заводской и Начдива Васильева, сообщает «Уралинформбюро». Соответствующие постановления опубликованы на официальном
Речь идет о многоквартирных домах барачного типа под номерами 14 и 16 (улица Начдива Васильева) и 102 (улица Заводская). Жильцы должны в 6-месячный срок с момента опубликования документа решить все вопросы, связанные со сносом их жилищ. В противном случае эти участки и строения, на них расположенные, будут изъяты для муниципальных нужд.
«Уралинформбюро» выяснило, что проект развития этой территории был разработан и выставлен на аукцион еще в сентябре 2013 года. Победителем стала компания «ЛСР. Недвижимость-Урал» (ныне «Группа ЛСР» на Урале), выигравшая этот лот за 17,344 миллиона рублей.
Спустя год проект был одобрен на публичных слушаниях и утвержден постановлением за подписью
Следует добавить, что именно «Группа ЛСР» на Урале сегодня ведет на соседнем участке строительство жилого комплекса «Флагман». Однако представители компании в беседе с «Уралинформбюро» заявили, что не претендуют на площадку, занятую сегодня обреченными на снос бараками. «Мы рассматривали этот вариант, но он нас не заинтересовал» — заверили они корреспонденту агентства.