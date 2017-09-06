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15:31 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону реализуют программу энергосбережения и повышения энергоэффективности

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области реализует программу энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Благодаря модернизации системы отопления на 30% сократились платежи за тепло у собственников многоквартирного дома № 97 по улице Зои Космодемьянской в Азове. В доме 26 квартир, 2 подъезда и 4 этажа, 426 кв. м на первом этаже занимают коммерческие предприятия. Дом был построен в 1961 году, и зимой температура в квартирах могла опускаться до 15−16 °C. В 2011 году во время капитального ремонта дом оснастили устройствами индивидуального учета тепла и автоматического регулирования температуры в помещениях. В 2011 году в отопительный сезон жильцы платили по 2−3 тыс. рублей, сейчас минимальные платежи составляют от 300 до 700 рублей.

В рамках пилотного проекта компания «Данфосс» установила балансировочные клапаны на стояках системы отопления и терморегуляторы на каждой батарее в квартирах жильцов, а также приборы индивидуального учета тепла на каждом радиаторе, чтобы можно было не только регулировать температуру воздуха в любой комнате, но и видеть, сколько тепла расходуется на ее отопление. Система индивидуального учета основана на радиодиспетчеризации: все показатели снимаются автоматически, попадают в главный домовой концентратор и оттуда — на компьютер диспетчерской в управляющей компании, где происходит расчет.

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«Мы знаем, что зимой у нас часто бывают оттепели, а когда зимой тепло, в квартирах бывает перетоп, поэтому погодное регулирование систем отопления — это наиболее важное в перечне энергоэффективных мероприятий, что мы должны сделать при капитальном ремонте», — рассказал директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков.

В 2015—2016 годах около 200 многоквартирных домов, находящихся на общих счетах, оснастили индивидуальными тепловыми пунктами. В этом году будут оснащены по плану еще 178 объектов.

«Государственную поддержку при капитальном ремонте могут получить дома, которые сами решили накапливать средства на специальных счетах. Такие ТСЖ, ЖСК берут кредиты, а проценты практически в полном объеме погашаются за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ — опосредованно государство помогает в погашении процентов. В программу попадают дома от 5 до 60 лет, оснащенные общедомовыми приборами учета. Собственники должны проявить активность, нанять подрядчика, организовать процесс производства работ. В этом году 22 многоквартирных дома взяли такие кредиты, сумма процентов, которые им погасит фонд, составит 9,6 млн рублей. Собственники же погашают кредит за счет ежемесячных взносов на капитальный ремонт», — пояснил заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

«Энергоэффективное теплоснабжение стало возможным благодаря реформам жилищно-комунального хозяйства и государственной политике повышения энергоэффективности, которая призвана коренным образом изменить всю энергетическую инфраструктуру в ЖКХ. Деньги, потраченные на мероприятия по повышению энергоэффективности теплоснабжения в том самом доме, уже вернулись к абонентам в виде экономии на коммунальных платежах», — рассказали в пресс-службе министерства ЖКХ Ростовской области.

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