Потребительская корзина воронежцев подешевела до 3448 рублей

Источник: РИА "Воронеж"

Стоимость минимального набора продуктов в Воронежской области составила 3348 рублей, сообщила пресс-служба Воронежстата в среду, 6 сентября. Потребительская корзина подорожала на 3,7% по сравнению с декабрем 2016 года. В июле же она стоила 3673 рубля.

Продукты питания подешевели на 1,7% по сравнению с их стоимостью в июле 2017 года. Цены снизились на шоколадные конфеты, куриные яйца, сахар, гречневую крупу, бананы, виноград, яблоки, апельсины, почти все виды овощей (на 2,5−44,3%). Также подорожали мороженая рыба, рис, лимоны, торты, мороженое, национальные сыры и брынза (на 1,3−2,6%).

Цены на непродовольственные товары выросли на 4,4% по сравнению с августом 2016 года. Стоимость детских кроссовок, резиновых сапог, холодильников, мониторов для настольных компьютеров и полотенец повысилась на 1,2−2,2%. Аналитики отметили снижение цен на детские ползунки, стеклянную посуду, швейные машины, ноутбуки, планшеты, смартфоны, еврошифер и металлочерепицу (на 1,1−3,5%). На 1,3−2,3% выросли цены на аспирин российского производства, супрастин, диазолин и бинты. Стрепсилс, российский анальгин, кетопрофен, аллохол, йод и таурин подешевели на 2−3,7%.