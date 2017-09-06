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15:22 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Дом на улице Ломоносова «трещит по швам»

В доме, введенном в эксплуатацию в 2003 году, появились трещины.

Сообщение о трещинах, появившихся в кирпичной кладке на стыке между двумя секциями дома № 15 по улице Ломоносова, поступило накануне от одного из жителей. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Вечером, 5 сентября в администрации Советского района состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которое был вынесен вопрос состояния жилого дома. Семиэтажный четырехподъездный дом был введен в эксплуатацию в 2003 году, находится на балансе ТСЖ «На Ломоносова».

В 79 квартирах проживают около 200 человек. В 2015 году дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции, специалисты ННГАСУ разработали проект усиления грунтового основания, фундаментов и несущих конструкций дома, но собственники до сих пор не приняли решение о проведении восстановительных работ.

На комиссии по чрезвычайным ситуациям Советского района было принято решение организовать круглосуточное наблюдение и мониторинг за состоянием конструктивных элементов дома, а ТСЖ выдать предписание до 15 сентября заключить договор со специализированной организацией на выполнение работ по мониторингу строительных конструкций дома.

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