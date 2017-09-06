Дом на улице Ломоносова «трещит по швам»

Сообщение о трещинах, появившихся в кирпичной кладке на стыке между двумя секциями дома № 15 по улице Ломоносова, поступило накануне от одного из жителей. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Вечером, 5 сентября в администрации Советского района состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которое был вынесен вопрос состояния жилого дома. Семиэтажный четырехподъездный дом был введен в эксплуатацию в 2003 году, находится на балансе ТСЖ «На Ломоносова».

В 79 квартирах проживают около 200 человек. В 2015 году дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции, специалисты ННГАСУ разработали проект усиления грунтового основания, фундаментов и несущих конструкций дома, но собственники до сих пор не приняли решение о проведении восстановительных работ.