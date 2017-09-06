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15:19 (мск), источник: Деловое сообщество

Виталий Кушнарев раскритиковал работу транспортных компаний Ростова

На расширенном заседании «Совета директоров и предприятий города» глава администрации Виталий Кушнарев раскритиковал состояние общественного транспорта в южной столице. Об этом сообщает издание «Деловой Квартал — Ростов».

Генеральный директор ЗАО «АТП № 5» Магомед Дарсигов, выступая на мероприятии, обозначит основные проблемы отрасли: в частности, низкую стоимость проезда. Он отметил рост стоимости топлива, налогов, новой техники в последнее время. Также Магомед Дарсигов рассказал, что компании недополучают финансирования за провоз льготных категорий граждан.

«По нашим подсчетам за последние годы мы недополучили из бюджета порядка 266 млн рублей за провоз льготных категорий граждан. Для нас это очень существенная сумма. К сожалению, сейчас единый социальный билет может приобрести практически кто угодно, его стоимость всего 266 рублей», — добавил он.

Виталий Кушнарев согласился, что надо рассмотреть вопрос о монетизации данных льгот в ближайшее время. Также на времени работы транспорта, по мнению Магомеда Дарсигова, сказывается нехватка водителей и пробки, из-за которых его компания не выполняет 30% рейсов. Для борьбы с заторами он предложил организовывать выделенные полосы.

«Стоимость нового автобуса значительно выросла и при нынешних доходах АТП, чтобы его окупить потребуется 8−9 лет, а это, по сути, весь срок его жизни. И получается, что когда мы его окупим — его уже надо списывать. Плюс растущие требования, которые не все могут соблюдать так как не хватает денег», — считает директор ООО «Янтарь-1» Андрей Косов.

«Вот вы жалуетесь, что нет денег. А я не видел ни одного директора АТП на, например, “Ладе Калине”. У всех хорошие, дорогие машины, при этом я вижу постоянные нарушения со стороны водителей, лучше бы на это внимание обратили. Это и гонки, которые они устраивают на улицах, как с цепи сорвавшиеся, это и длительные простои на остановках. Про состояние транспорта я вообще молчу. Мы в этом году сделали много дорог, но как-то не очень хорошо, когда жители могут наблюдать эти новые дороги, через дырки в полу», — сказал Виталий Кушнарёв. Градоначальник также отметил и плохое санитарное состояние транспорта, отметив, что некоторые автобусы очень давно не видели уборки.

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 Виталий Кушнарев раскритиковал работу транспортных компаний Ростова
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