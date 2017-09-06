Программу расселения из ветхого жилья могут продлить — Госстрой Башкирии
За пять лет действия программы в республике расселили более 28 тысяч человек.
За пять лет действия программы в республике расселили более 28 тысяч человек.
Адресная программа расселения ветхого и аварийного жилья, действовавшая с 2013 по 2017 годы, завершилась. Об итогах сообщила
На начало её работы в Башкирии насчитывалось более тысячи домов, признанных аварийными, общей площадью 387 тысяч квадратных метров. За пять лет в регионе построено 389 многоквартирных домов площадью 443 тысячи кв. м. Новосёлами стали свыше 28 тысяч жителей республики.
«Программа стала хорошим подспорьем для тех, кто нуждался в улучшении жилищных условий. Она показала неплохие результаты, — прокомментировала UFA.AIF.RU