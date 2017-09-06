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15:19 (мск), источник: АиФ Уфа

Программу расселения из ветхого жилья могут продлить — Госстрой Башкирии

За пять лет действия программы в республике расселили более 28 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

Адресная программа расселения ветхого и аварийного жилья, действовавшая с 2013 по 2017 годы, завершилась. Об итогах сообщила пресс-служба Госкомстроя Башкирии.

На начало её работы в Башкирии насчитывалось более тысячи домов, признанных аварийными, общей площадью 387 тысяч квадратных метров. За пять лет в регионе построено 389 многоквартирных домов площадью 443 тысячи кв. м. Новосёлами стали свыше 28 тысяч жителей республики.

«Программа стала хорошим подспорьем для тех, кто нуждался в улучшении жилищных условий. Она показала неплохие результаты, — прокомментировала UFA.AIF.RU пресс-секретарь ведомства Елена Вершинина. — 387 тысяч «квадратов», которые были снесены за пять лет, — это те дома, из которых необходимо было переселить людей в первую очередь. Но ещё остаётся много ветхих и аварийных домов — их общее количество пока неизвестно. Ведутся разговоры о том, чтобы выйти с предложением к депутатам о продлении данной адресной помощи. Но этот вопрос пока остаётся открытым.

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