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15:17 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области уборочная кампания идет к завершению

Валовый намолот зерновых превысил 2,5 млн. тонн.

Источник: РИА "Новости"

На сегодняшний день в регионе обмолочено более 850 тыс. га или 80% уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур. Уборочная кампания в регионе идет к завершению.

Намолочено более 2 млн. 500 тыс. тонн зерна при средней урожайности 31 ц/га. Валовый намолот зерновых на данный момент значительно превысил показатель 2016 года, когда в регионе было собрано 2 млн.200 тыс.тонн. Область входит в пятерку лидеров среди регионов ПФО по уровню валового намолота зерна. В уборке зерновых, которая ведется в настоящее время в круглосуточном режиме, задействовано более 2 тыс. комбайнов, 1,5 тыс. жаток, 2,7 тыс. грузовых автомобилей.

Самая высокая урожайность зерновых 36−37 ц/га отмечается в хозяйствах Ставропольского, Кошкинского и Сергиевского районов.

Лидерами по валовому сбору зерна являются: Ставропольский район, где намолочено более 183 тыс. тонн зерна,

Хворостянский район — около 180 тыс. тонн, Большеглушицкий — более 152 тыс. тонн, Большечерниговский — 147 тыс. тонн,

Пестравский — 127 тыс. тонн.,

Красноармейский, там намолот составил более 117 тыс. тонн.

Всего же 10 муниципальных районов области из 27-ми перешагнули стотысячную отметку валового намолота зерна. Близки к полному завершению уборки зерновых хозяйства Хворостянского и Сызранского районов, там обмолочено более 92−89% зернового клина.

Только с озимого клина собрано свыше 1 млн. 429 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 36 ц/га. В прошлом году этот показатель составлял 990 тыс. тонн, при урожайности 26 ц/га.

В настоящее время в общем объеме зерна уже собрано более 1 млн. 340 тыс. тонн пшеницы (68%), 574 тыс. тонн ячменя, 87 тыс. тонн ржи и более 149 тыс. тонн. овса. Более 60% намолоченной пшеницы в основном соответствует. продовольственным кондициям.

В целом по области остается убрать 223 тыс. га в основном яровых зерновых культур, при этом более 80 тыс. га — это поздние зерновые просо, гречиха, сорго и кукуруза на зерно.

По предварительным расчетам, с оставшихся площадей яровых зерновых (с учетом зерновой кукурузы) аграрии ожидают получить около 350 тыс. тонн.

Таким образом, учитывая уже собранное зерно, а также прогноз валового сбора с оставшихся площадей, суммарный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе может составить около 2,7−2,8 млн. тонн.

Наряду с уборочными работами в муниципальных районах сельхозпредприятия интенсивно ведут сев озимых культур. Всего запланировано посеять озимых на площади более 400 тыс. га. На 6 сентября посеяно более 269 тыс. га или 65% от запланированного. Необходимо отметить, что Самарская область на сегодняшний день в числе лидеров по объемам сева озимых среди регионов ПФО.

Наибольшие площади озимых посеяны хозяйствами Большеглушицкого (19,5 тыс. га), Хворостянского (19,0 тыс. га), Большечерниговского (18,2 тыс. га), Пестравского (13,6 тыс. га) районов.

Засыпаются семена яровых культур, и осуществляется подготовка почвы. Подготовлено более 263 тыс. га зяби.

Кроме того, подготовлено 31 тыс. га ранее необрабатываемой пашни для включения ее в оборот в следующем году, сообщает пресс-служба облправительства.

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