Главный архитектор: Под электричку для «Салават Купере» придётся снести дома

Источник: Аргументы и факты

«Обеспечение “Салават Купере” железнодорожным транспортом противоречит материалам разрабатываемого генплана, — сказала Татьяна Прокофьева. — По законодательству, электричка не может проходить в границах жилого района — санитарно-защитная зона составляет 100 метров в обе стороны. А коридор, по которому предлагают пустить поезд, — 56 метров. То есть, если здесь будет ходить электричка, то на расстоянии 70 метров с обеих сторон жильё нужно будет убрать. Или же придётся обеспечить достаточно дорогостоящие экраны, например, против шума, обеспечить пешеходную доступность дворов, иначе качество жизни людей ухудшится».

Второй важный момент, на который обратила внимание главный архитектор Казани, что в случае запуска электрички в её санитарно-защитной зоне предстоит масштабная вырубка территории лесопарка «Лебяжье», который является особо-охраняемой природной территорией.

«Ещё в начале разработки этого документы мы попросили проектировщиков уделить особое внимание максимально эффективной форме обеспечения транспортом этого жилого района, — подчеркнула Татьяна Прокофьева. — После рассмотрения разных вариантов, в том числе железнодорожного транспорта, метро и так далее, специалисты пришли к выводу, что самым правильным будет провести туда трамвай. Жителям также будет удобнее иметь транспорт с периодичностью 5−6 минут, а не с интервалом в 20−30 минут, который даст электричка».

Она подтвердила, что проблема обеспечения транспортом «Салават Купере» очень большая и обсуждается давно. Но, по её мнению, решать, что там будет — железнодорожный транспорт, трамвай или что-то другое, должны профессионалы. «Прошу провести глубокий анализ, прежде чем принимать окончательно решение», — резюмировала Татьяна Покофьева.