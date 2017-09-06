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15:50 (мск), источник: Kazinform

Казахстанцы-узники концлагерей фашистской Германии получили €27,5 тысяч

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Архив Президента Казахстана подготовил документы 17 казахстанских ветеранов, бывших военнопленными во время Второй мировой войны фашистской Германией, для получения компенсации. Из них 11 уже получили деньги, документы еще 6 казахстанцев рассматриваются в Германии. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор Архива Президента профессор Борис Жапаров.

Источник: Kazinform

По его словам, в мае 2015 года Федеративная Республика Германия решила выплатить компенсацию бывшим советским заключенным времен Второй мировой войны в размере 2500 евро. Сбор документов завершается в сентябре этого года.

«Компенсация будет выплачена бывшим советским солдатам, которые были захвачены фашистским режимом в период 8 июня 1941 года по 8 мая 1945 года. Для ее получения людям, соответствующим данным критериям, необходимо заполнить утвержденную форму заявки и отправить ее до 17 сентября 2017 года. Когда информацию полностью проверят немецкие власти, бывшему военному заключенному выплачивается компенсация в размере 2500 евро. Мы как Архив Президента РК помогли найти бывших военнопленных и подготовить им документы. Работа проводилась в сотрудничестве с государственными архивами в областях. В настоящее время 11 ветеранов, живущих в Астане, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, получили компенсацию», — сказал Борис Жапаров.

По словам сотрудников Архива Президента Республики Казахстан, документы были собраны и переданы в Германию через компетентные органы. Число заявок, прошедших через Президентский архив — 17. Стоит отметить, что в Архиве Президента Республики Казахстан в 2015 году был запущен исследовательский проект «Казахстанские военнопленные во Второй мировой войне: литература, данные, база данных».

В рамках этого проекта был запущен веб-сайт www.tutkyn.kz, в котором в режиме онлайн представлена ​​республиканская информационная база со списком казахстанских военнопленных. В рамках проекта проходят встречи с историками, собираются архивные документы, статьи и мемуары по этой теме. В течение двух лет в информационную базу были включены 35 509 тысяч казахстанских военнопленных.

«В Специальном государственном архиве Информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Алматы в фонде № 10 “Фильтр и формирование бывших военнопленных” обнаружено 5274 фамилии. Этот проект вызвал большой интерес в обществе, и родственники пропавших солдат все еще ищут их. Широкое распространение получило освещение в средствах массовой информации проекта, в ходе которого национальные телеканалы показывали телевизионные новости и интервью по этому вопросу. Узнав о проекте, люди начали посылать запросы о родственниках, пропавших без вести. В наш архив за 2015−2017 годы поступил 91 запрос», — сказал Борис Жапаров, директор Архива Президента Республики Казахстан.

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