Ремонт дорог в Екатеринбурге к ЧМ-2018 полностью завершится в октябре
Реконструкция городских магистралей в Екатеринбурге началась в 2015 году.
Реконструкция городских магистралей в Екатеринбурге началась в 2015 году.
ТАСС, 6 сентября. Ремонт
«В 2018 году ничего копать и рыть не будем, — сказал Швиндт. — Мы планируем все ремонтные работы завершить в этом году. В прошлом году отремонтировали 13 участков уличной дорожной сети, в этом году завершаем 47. Все маршруты передвижения протокольных групп будут отремонтированы в полном объеме».
Реконструкция городских магистралей в Екатеринбурге началась в 2015 году.
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