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15:50 (мск), источник: ТАСС

Ремонт дорог в Екатеринбурге к ЧМ-2018 полностью завершится в октябре

Реконструкция городских магистралей в Екатеринбурге началась в 2015 году.

ТАСС, 6 сентября. Ремонт улично-дорожной сети в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют полностью завершить в октябре. В следующем году дорожные работы проводиться не будут, об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России welcome2018.com со ссылкой на заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.

«В 2018 году ничего копать и рыть не будем, — сказал Швиндт. — Мы планируем все ремонтные работы завершить в этом году. В прошлом году отремонтировали 13 участков уличной дорожной сети, в этом году завершаем 47. Все маршруты передвижения протокольных групп будут отремонтированы в полном объеме».

Реконструкция городских магистралей в Екатеринбурге началась в 2015 году.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.

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