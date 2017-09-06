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15:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пройдет большая медовая ярмарка

Всех желающих приглашают в парк имени Ивана Якутова.

В парке имени Ивана Якутова в Уфе пройдет большая медовая ярмарка. Всех уфимцев и гостей города, желающих приобрести башкирский мед и десерты, приглашают принять участие в мероприятии. Торговые ряды развернутся на центральной аллее парка 9 сентября, в грядущую субботу — сообщает ГТРК.

Приходить лучше пораньше, чтобы успеть продегустировать различные сорта меда — предупреждают организаторы. Для посетителей ярмарка откроется в 10 утра.

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