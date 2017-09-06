В Уфе пройдет большая медовая ярмарка
Всех желающих приглашают в парк имени Ивана Якутова.
Всех желающих приглашают в парк имени Ивана Якутова.
В парке имени Ивана Якутова в Уфе пройдет большая медовая ярмарка. Всех уфимцев и гостей города, желающих приобрести башкирский мед и десерты, приглашают принять участие в мероприятии. Торговые ряды развернутся на центральной аллее парка 9 сентября, в грядущую субботу — сообщает ГТРК.
Приходить лучше пораньше, чтобы успеть продегустировать различные сорта меда — предупреждают организаторы. Для посетителей ярмарка откроется в 10 утра.