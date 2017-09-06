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16:53 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Со строителями метро «Стрелка» компания-подрядчик расплатится до 15 сентября

Строителям станции метро «Стрелка» начали выдавать зарплату. По словам руководства компании «СУ-620», метростроевцам выплачено уже 60% задолженности.

Источник: Вести - Нижний Новгород

До 15 сентября, сообщает «Вести FM Нижний Новгород», компания планирует полностью рассчитаться с долгами. Общий долг по зарплате строителям метро в Нижнем на начало сентября исчислялся десятками миллионов рублей. Руководство строительного управления объясняло накопившие долги необходимостью приобретения оборудования.

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