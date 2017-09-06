Со строителями метро «Стрелка» компания-подрядчик расплатится до 15 сентября
Строителям станции метро «Стрелка» начали выдавать зарплату. По словам руководства компании «СУ-620», метростроевцам выплачено уже 60% задолженности.
Строителям станции метро «Стрелка» начали выдавать зарплату. По словам руководства компании «СУ-620», метростроевцам выплачено уже 60% задолженности.
До 15 сентября, сообщает «Вести FM Нижний Новгород», компания планирует полностью рассчитаться с долгами. Общий долг по зарплате строителям метро в Нижнем на начало сентября исчислялся десятками миллионов рублей. Руководство строительного управления объясняло накопившие долги необходимостью приобретения оборудования.