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16:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Донская полиция предупредила водителей о ремонте участка трассы «Дон»

Полиция предупредила водителей о ремонте участка трассы М-4 «Дон» на территории Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, ремонтные работы ведется на участке федеральной трассы с 1038-го по 1044-й километр.

В связи с проведением ремонта одна из полос движения на данном участке закрыта для транспорта.

ГИБДД Ростовской области рекомендует водителям соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными при проезде ремонтируемого участка.

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