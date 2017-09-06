Донская полиция предупредила водителей о ремонте участка трассы «Дон»
Полиция предупредила водителей о ремонте участка трассы М-4 «Дон» на территории Ростовской области.
Полиция предупредила водителей о ремонте участка трассы М-4 «Дон» на территории Ростовской области.
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В связи с проведением ремонта одна из полос движения на данном участке закрыта для транспорта.
ГИБДД Ростовской области рекомендует водителям соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными при проезде ремонтируемого участка.