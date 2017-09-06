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16:57 (мск), источник: Интерфакс

Аксенов возмущен высокими ценами на бензин в Крыму

6 сентября. Interfax-Russia.ru — Цены на топливо в Крыму должны быть приемлемыми и сопоставимыми с соседними субъектами РФ, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: Интерфакс

«По итогам инспектирования муниципалитетов Крыма отмечу, что на части заправок отсутствует 95-й бензин, кроме того, цены на бензин неприемлемы. Сегодня стоимость 95-го бензина в среднем составляет 43 рубля 30 копеек, 98-го бензина — 47 рублей. При этом в соседних субъектах Российской Федерации цены на топливо на 10% ниже», — заявил глава Крыма на встрече со своим заместителем Владимиром Серовым, стенограмму которой в среду распространила пресс-служба С. Аксенова.

Руководитель крымского правительства потребовал оказать нефтетрейдерам содействие «в части работы Керченской паромной переправы».

Созданная по поручению С. Аксенова рабочая группа «проработает вопросы ценообразования», изучит качество топлива.

«Нефтетрейдеры, которые поставляют топливо, взаимодействуют с министерствами топлива и транспорта Крыма в части обеспечения перевозок через Керченскую паромную переправу, но цена на топливо оставляет желать лучшего. Будем проводить ежемесячный контроль ценовой политики и осуществлять забор проб для определения качества топлива», — сказал В. Серов.

С. Аксенов отметил также, что на АЗС Крыма не давали чеки, когда он заправлял автомобиль во время рабочих поездок по полуострову.

«Мало того, что часть доходов мы не видим, так как они не просматриваются налоговой, нефтетрейдеры решили поспекулировать, особенно те, кто занимает монопольную позицию», — возмутился глава Крыма.

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