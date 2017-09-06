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17:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Часть налоговых льгот планируется отменить в Нижегородской области

Как сообщила в ходе заседания комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам региональный министр финансов Ольга Сулима, данные льготы показали свою неэффективность.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, планируется отменить льготы в виде снижения налога на прибыль в 4,5% для предприятий и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также снижения ставки по налогу на выручку организаций физкультуры и спорта. Данными льготами за последние 3 года никто не воспользовался и посему планируется их отменить.

Также планируется отменить льготу в виде освобождения от налога на имущество санаторно-курортным организациям профсоюзов и для некоммерческих организаций, учредителями которых выступают иностранные граждане. Первой льготой так никто и не воспользовался, а вторую получили всего 2 организации, которые были освобождены от уплаты 634 тыс. рублей налогов.

Как сообщалось ранее, недоимка по налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Нижегородской области в I квартале 2017 года выросла на 12%.

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