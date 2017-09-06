Государственные предприятия Волгоградской области преобразуются в акционерные общества

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Как подчеркивалось на заседании, реорганизация ГУПов продиктована экономической целесообразностью и необходима для их сохранения. К такому выводу в ходе обсуждения пришли депутаты регионального парламента, представители исполнительной власти и контрольно-счетной палаты области.

С 1 января 2017 года существенно изменилось законодательство, регулирующее проведение закупок государственными предприятиями. Если раньше они имели возможность выбирать форму проведения закупок в зависимости от специфики своей деятельности, то теперь ГУПы и МУПы обязаны проводить закупки в соответствии с законом № 44-ФЗ, что серьезно затруднило хозяйственную деятельность госпредприятий и поставило их в неравные условия по сравнению с частным бизнесом. Основной критерий выбора поставщика товаров и услуг для ГУПов по федеральному закону — наименьшая цена. Такой подход нередко отражается на качестве поставляемых товаров и выполняемых работ. Существенно увеличиваются установленные законом процедурные сроки проведения закупок.

По поручению главы региона Андрея Бочарова, был проведен анализ экономической деятельности государственных унитарных предприятий. Как сообщила заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко, результаты свидетельствуют о четкой тенденции к снижению конкурентоспособности ГУПов. По прогнозным показателям, их прибыль в этом году, по сравнению с прошлым годом, сократится в три раза.

Для того чтобы избежать банкротства предприятий «Заря», «Волгоградвзрывпром» и «Волгофарм», предлагается преобразовать их в акционерные общества с сохранением 100% акций в собственности Волгоградской области.

По мнению первого заместителя губернатора — председателя комитета финансов Волгоградской области Александра Дорждеева, федеральное законодательство нацеливает регионы на переформатирование ГУПов в акционерные общества, чтобы удержать их позиции в рыночной конъюнктуре. Эту точку зрения разделяет и руководитель областной контрольно-счетной палаты Игорь Дьяченко.

«Реорганизация позволит сохранить предприятия госсектора и оздоровит их экономику», — считает председатель комитета облдумы по экономической политике Руслан Шарифов.

Такого же мнения придерживается и руководитель парламентского комитета по промышленности Дмитрий Калашников, который в качестве примера привел деятельность ПАО «Волгоградоблэлектро». Несколько лет назад это энергетическое предприятие прошло процедуру акционирования, что послужило толчком для его экономического развития.