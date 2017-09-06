Волгоградская область готовится к отопительному сезону планово

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В этом году к отопительному сезону готовятся комплексно. Организации концессии водо- и теплоснабжения не только ремонтируют коммуникации, но и проводят модернизацию оборудования. Проделана немалая работа. Из 123 котельных проверку прошли более 100, готовы к зиме и насосные станции. Однако работы на сетях теплоснабжения еще продолжаются.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Мы не видим никаких причин, чтобы не подготовиться и вовремя не вступить в отопительный сезон. Объекты находятся в довольно удовлетворительном состоянии. Вам необходимо, уважаемые коллеги, активизировать свою работу по тем объектам, которые сегодня являются, к сожалению, отстающими».

Все работы по подготовке должны быть завершены до начала октября. Однако губернатор отметил: главное выполнить их не только в срок, но и качественно.

Во всех районах Волгограда специалисты госжилнадзора проводят специальные рейды, чтобы определить готовность жилого фонда к отопительному сезону.