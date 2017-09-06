На воронежские дворы потратят 543 миллиона рублей

Источник: Время Воронежа

Реализация проекта «Единой России» «Городская среда» началась в 2017 году. Во дворах устанавливают скамейки, урны, фонари, спортивное оборудование, ограждение газонов. Также ремонтируют дорожное покрытие. До конца 2017 года благоустроят 147 дворов и 19 видовых мест в 12 районах области.

Комиссия рассмотрела 266 предложений от воронежцев о благоустройстве дворов. Выбрали территории, которые нуждаются в ремонте больше всего. На реализацию проекта уже направили 245 миллионов рублей. После завершения работ ответственность за дальнейшее содержание территорий ляжет на их собственников.

— Многие жители региона довольны результатами работы по благоустройству своих дворовых территорий. Партпроект «Городская среда» позволяет делать дворы комфортными для жизни, — рассказал председатель областной думы Владимир Нетёсов. — Воронежцы понимают, что важно не упустить возможность, чтобы включить свой двор в перечень, и мы рады участию с их стороны. Мы всегда опираемся на мнение избирателей, а в проекте «Городская среда» это — основа, ведь все благоустройство рассчитано на то, чтобы каждый житель чувствовал себя уютно в своем дворе.