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17:43 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде открылся первый многофункциональный центр для бизнеса

В Калининграде открылся первый многофункциональный центр (МФЦ) для бизнеса. Калининградская область одной из первых в стране стала участником пилотного проекта Минэкономразвития РФ.

На то, чтобы обустроить офис федеральные власти добавили к 5 миллионам региональных денег еще 8 миллионов рублей. Работать МФЦ будет в режиме «одного окна», где объединено более ста государственных и муниципальных услуг, а также сервисы региональных институтов поддержки бизнеса.

Принимать документы от предпринимателей будут в 10 окнах. Также к услугам предпринимателей — конференц-зал, лекторий, переговорные комнаты и коворкинг.

«Мы завели на МФЦ для бизнеса оформление услуг ресурсоснабжающих организаций — “Янтарьэнерго” и “Водоканала”. В ближайших планах — услуги Теплосети и газификации. Ещё один блок услуг — лицензирование. Пока в МФЦ доступно оформление четырех из них, но этот список будет постоянно расширяться. Кроме того, в МФЦ для бизнеса можно оформить субсидии на поддержку рынка труда и на грузовые железнодорожные перевозки», — рассказала руководитель Уполномоченного МФЦ по Калининградской области Виолетта Лёвина.

О том, какие услуги доступны для бизнеса, можно узнать на сайте «МФЦ для бизнеса».

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