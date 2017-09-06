В Калининграде открылся первый многофункциональный центр для бизнеса

На то, чтобы обустроить офис федеральные власти добавили к 5 миллионам региональных денег еще 8 миллионов рублей. Работать МФЦ будет в режиме «одного окна», где объединено более ста государственных и муниципальных услуг, а также сервисы региональных институтов поддержки бизнеса.

Принимать документы от предпринимателей будут в 10 окнах. Также к услугам предпринимателей — конференц-зал, лекторий, переговорные комнаты и коворкинг.

«Мы завели на МФЦ для бизнеса оформление услуг ресурсоснабжающих организаций — “Янтарьэнерго” и “Водоканала”. В ближайших планах — услуги Теплосети и газификации. Ещё один блок услуг — лицензирование. Пока в МФЦ доступно оформление четырех из них, но этот список будет постоянно расширяться. Кроме того, в МФЦ для бизнеса можно оформить субсидии на поддержку рынка труда и на грузовые железнодорожные перевозки», — рассказала руководитель Уполномоченного МФЦ по Калининградской области Виолетта Лёвина.