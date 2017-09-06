Шорец: к 7 ноября уберут забор вокруг «экс-Кемпински»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 сен — Sputnik. К 7 ноября должны снять забор вокруг строительной площадки бывшего отеля «Кемпински», заявил в четверг председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

«Я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим реальную работу на объекте. Стоит задача к 7 ноября открыть забор, то есть сделать благоустройство территории для того, чтобы продолжать работы внутри», — сказал мэр.

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По словам Шорца, на данный момент на объекте проводится инвентаризация, изучается его техническое состояние.

Строительство отеля началось в 2010 году. Открыть его планировали к Чемпионату мира по хоккею в 2014 году, но процесс затянулся по финансовым причинам. После того как владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа арестовали, объект вовсе остался без инвесторов. Летом 2016 года появилась информация о том, что белорусские власти рассчитывали передать проект компании из Катара, но из этого ничего не вышло. В текущем году стало известно, что группа «Сбербанк» из России купила компанию «Элит Эстейт», которая является заказчиком строительства комплекса «Кемпински».

Говоря о втором долгострое — «Газпром Центре», — председатель Мингорисполкома отметил, что сегодня идет выбор подрядчика, а компания «Газпром» уточняет объемы инвестиций.

«Я думаю, что в этом году появится какая-то конкретика. Есть четкие поручения главы государства, что до 2020 года мы должны объект завершить, поэтому сейчас мы работаем с “Газпромом ” для того, чтобы выполнить это поручение», — сказал Шорец.