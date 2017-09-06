Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
Твин Пикс глазами психиатра
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Новая бомба КНДР может уничтожить часть России - СМИ
СМИ США усомнились в легитимности режима в Киеве
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
9Празднование Курбан-байрама
17:51 (мск), источник: Sputnik.by

Шорец: к 7 ноября уберут забор вокруг «экс-Кемпински»

Председатель Мингорисполкома рассказал о судьбе главных долгостроев столицы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 сен — Sputnik. К 7 ноября должны снять забор вокруг строительной площадки бывшего отеля «Кемпински», заявил в четверг председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

«Я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим реальную работу на объекте. Стоит задача к 7 ноября открыть забор, то есть сделать благоустройство территории для того, чтобы продолжать работы внутри», — сказал мэр.

Читайте также
Строительство жилья с господдержкой увеличат на треть

По словам Шорца, на данный момент на объекте проводится инвентаризация, изучается его техническое состояние.

Строительство отеля началось в 2010 году. Открыть его планировали к Чемпионату мира по хоккею в 2014 году, но процесс затянулся по финансовым причинам. После того как владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа арестовали, объект вовсе остался без инвесторов. Летом 2016 года появилась информация о том, что белорусские власти рассчитывали передать проект компании из Катара, но из этого ничего не вышло. В текущем году стало известно, что группа «Сбербанк» из России купила компанию «Элит Эстейт», которая является заказчиком строительства комплекса «Кемпински».

Говоря о втором долгострое — «Газпром Центре», — председатель Мингорисполкома отметил, что сегодня идет выбор подрядчика, а компания «Газпром» уточняет объемы инвестиций.

«Я думаю, что в этом году появится какая-то конкретика. Есть четкие поручения главы государства, что до 2020 года мы должны объект завершить, поэтому сейчас мы работаем с “Газпромом ” для того, чтобы выполнить это поручение», — сказал Шорец.

Строительство «Газпром Центра» началось в 2015 году, его окончание было запланировало на 2018 год. Строительные работы заморозили из-за проблем с финансированием. По неофициальной версии, процесс приостановили по техническим обстоятельствам — якобы в фундаменте обнаружили дефекты, которые не позволяют возводить высотное здание.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Железный характер 'Каменной горки': реакция минчан на аварию ТЭЦ-4
Интеллектуальные игры: допинг не запрещен, но дураков и так нет
Глава Росгидромета уволен после претензий Генпрокуратуры
Напавшему на школу в Ивантеевке предъявили новое обвинение
В Забайкалье сошел с рельсов военный эшелон
Режиссер Алексей Учитель обратился к главе ФСБ за защитой
В России предложили отказаться от термина «безалкогольное пиво»
МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России
МИД опубликовал видео действий властей США в генконсульстве РФ
Спорт
Битва за Россию: кто попадет на ЧМ, а кто останется за бортом Состав участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, начинает проясняться, преподнося любителям футбола сюрпризы как приятные, так и не очень
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь