Хозяйствами области собрано 2,8 тыс. тонн картофеля и более 8,5 тыс. тонн овощей

Картофеля убрано 265 га из 4 тыс. га, при средней урожайности около 235 ц/га собрано 2,8 тыс. тонн. Наибольшая урожайность картофеля отмечается в хозяйствах Безенчукского района 200 ц/га.

Овощные культуры собраны с площади более 600 га из 3 тыс. га. Собрано более 8,5 тыс. тонн овощей при средней урожайности 139 ц/га. Лидируют по урожайности хозяйства Безенчукского района (350 ц/га).