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19:29 (мск), источник: Nur.kz

Ипотеку стали активно брать казахстанцы старше 50 лет

Сделки по ипотечным займам выросли на 67 процентов.

Источник: Nur.kz

За последние полгода сделки по ипотечным займам возросли на 67 процентов. Ипотеку стали активно брать казахстанцы старше 50 лет, передает КТК.

В среднем казахстанцы берут ипотеку, которая не превышает семи миллионов тенге. За полгода банки выдали таких займов на сумму чуть больше двухсот миллиардов.

Эксперты заявляют, что до конца года эта цифра возрастет вдвое. Сейчас тройку лидеров по количеству ипотечных кредитов занимает Астана, следом идет Алматы и Карагандинская область.

Аналитики отмечают, что обзавестись собственной крышей над головой хочет не только молодежь, но и люди среднего возраста.

«За последние 6 месяцев мы видим рост возраста заемщиков свыше 50−55 лет. То есть это говорит о том, что и более взрослое население, в принципе, при условиях достаточно льготного ипотечного кредитования тоже себе позволяют какие-то кредиты и могут улучшить свои жилищные условия», — сообщила директор по развитию бизнеса первого кредитного бюро Асем Нургалиева.

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