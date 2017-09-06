Работы по программе «Моя улица» завершатся ко Дню города, заявил Собянин

«Действительно, основные объемы работы уже выполнены, и опасения о том, что мы “уйдем в зиму”, и что все это будет разрыто и продолжаться бесконечно, конечно, беспочвенны. Тем более что у нас уже есть заслуженный авторитет в этих работах, мы каждый год выполняем достаточно большие объемы работ. В этом году они беспрецедентно большие с одной стороны, с другой — они происходят в совершенно немыслимых условиях, лета практически не было, лили проливные дожди», — прокомментировал Собянин вопрос о том, закончатся ли работы ко Дню города, до которого осталось три дня.