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20:00 (мск), источник: РИА Новости

Работы по программе «Моя улица» завершатся ко Дню города, заявил Собянин

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Работы по программе благоустройства «Моя улица» не продлятся до зимы и завершатся в срок, ко Дню города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в эфире Business.FM.

Источник: РИА Новости
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«Действительно, основные объемы работы уже выполнены, и опасения о том, что мы “уйдем в зиму”, и что все это будет разрыто и продолжаться бесконечно, конечно, беспочвенны. Тем более что у нас уже есть заслуженный авторитет в этих работах, мы каждый год выполняем достаточно большие объемы работ. В этом году они беспрецедентно большие с одной стороны, с другой — они происходят в совершенно немыслимых условиях, лета практически не было, лили проливные дожди», — прокомментировал Собянин вопрос о том, закончатся ли работы ко Дню города, до которого осталось три дня.

Мэр также добавил, что многие работы будут продолжаться, такие как установка архитектурных форм и озеленение.

В Москве с 2015 года реализуется городская программа благоустройства «Моя улица». В первые два года работ комплексно благоустроено 108 улиц протяженностью 130 километров, высажено 7 тысяч деревьев. В 2017 году новый облик по планам властей обретут 80 территорий. Предполагается, что программа «Моя улица» продлится до конца 2018 года.

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