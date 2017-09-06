С улиц Челябинска исчезнут киоски с шаурмой

Исключением не стала главная пешеходная улица — Кировка, где на каждом шагу бойко торгуют комсомольскими значками, картами и непатриотичной шаурмой.

— В продаже есть и пирожки, и беляши, но на вывеску все равно выносят эту шаурму, — возмутился глава Челябинска Евгений Тефтелев, прогулявшись по Кировке.

В ближайшее время чиновники намерены преподать бизнесу урок, разместив на местном «Арбате» вместо хаотичных розничных развалов муниципальную сеть киосков, которые будут выдержаны в едином стиле — из темного стекла и без кричащих аляповатых вывесок. Первый такой киоск появится на Кировке до конца года, после чего достойные по внешнему виду объекты предложат арендовать предпринимателям.

Внешний облик нестационарных торговых объектов в последнее время критикуют неустанно и небезосновательно. Но, по словам координатора коалиции киоскеров в Челябинской области Ирины Плещевой, у предпринимателя нет никакой гарантии, что удастся сохранить торговое место и свой бизнес на долгие годы: договор аренды земельного участка заключается сроком всего на пять лет, после чего надел вновь выставляется на торги.

— За пять лет владельцу едва удается окупить затраты на аренду и сам киоск, а его уже просят освободить место. Мы ждем принятия поправок в федеральный закон об основах регулирования торговой деятельности в РФ, которые помогут закрепить автоматическое продление договора аренды при добросовестном ведении бизнеса. Но пока воз и ныне там, — говорит Ирина Плещева.