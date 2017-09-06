Два региона УрФО выполнили программу расселения бараков

Счастливчиком стал житель Дегтярска — пятилетний Тимофей, младший в многодетной семье Деревянкиных.

Как подчеркнул Дмитрий Козак, за десять лет реализации программы по всей стране ликвидировано 16,5 миллиона квадратных метров ветхого жилья, государство закупило новых квартир на 916 миллиардов рублей. Задача расселения зданий, признанных аварийными на 1 января 2012-го, почти полностью решена.

Любопытно, что сначала планировалось переселить только 700 тысяч человек, но в итоге планы выросли почти в 1,5 раза. Пока их выполнили не все субъекты РФ: 14 отстают от графика. В УрФО таких два — Свердловская область и ЯНАО. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, и в одном, и в другом ждут переезда по 420 жителей развалюх.

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Отстающим регионам срок завершения программы отодвинули до 1 января 2018-го. Никаких штрафных санкций пока не предусмотрено. Возможно, потому что, к примеру, Свердловская область реализует один из самых масштабных проектов: изначально здесь намеревались обеспечить новым жильем 26,5 тысячи жителей почти полутора тысяч ветхих домов. Бюджетные затраты перевалили за 13 миллиардов рублей. На Ямале за десять лет переселили 16 тысяч человек, вложив более 18 миллиардов — сказывается стоимость жилья в арктической зоне.

В целом по темпам расселения аварийных домов Уральский федеральный округ — один из передовых.

Суммарно затраты здесь составили 64,74 миллиарда рублей, а две области — Тюменская и Челябинская — выполнили план досрочно. Как считают эксперты, это результат правильно выбранной стратегии (ее регионы определяли сами). Так, в Тюменской области и Югре сделали ставку на выкуп квартир в новостройках. В Курганской области жилье для переселенцев за счет бюджета приобреталось даже на вторичном рынке. А опыт Челябинской области правительство РФ вообще рекомендовало распространить: здесь не стали распылять средства на множество объектов, а централизованно возвели новые жилые районы в Челябинске.

— Комплексная застройка позволяет удешевить строительство, а жители отдаленных городов получают возможность переселиться в комфортабельные квартиры в областном центре, — отметил председатель набсовета фонда ЖКХ Сергей Степашин.

В Свердловской области сделали ставку на возведение новых домов в муниципалитетах. Однако не везде местные власти смогли наладить жесткий контроль.

В результате один за другим разгорались скандалы, возбуждались коррупционные дела, прокуратура через суд требовала от застройщиков вернуть в казну неэффективно потраченные средства. Когда выполнение программы взял под контроль ОНФ, на сайте фонда ЖКХ появился специальный раздел, куда жители могут выкладывать претензии. Сейчас в УрФО на контроле качества 34 дома — в Свердловской, Курганской областях и Югре.

— Опыт, наработанный регионами, будет обязательно учтен при формировании нового проекта расселения аварийного жилья. Ведь процесс этот бесконечный: сколько бы мы ни ремонтировали, все равно будут появляться аварийные здания, — говорит Дмитрий Козак.