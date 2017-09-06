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21:14 (мск), источник: "Российская газета"

На Южном Урале ускорят процесс выведения новых сортов картофеля

На создание нового сорта картофеля требуется 14 лет, из них около пяти уходит непосредственно на выведение, остальное время — на сортоиспытания и госрегистрацию.

Источник: "Российская газета"

В регионе задумали создать селекционно-семеноводческий центр, что позволит сократить путь «от пробирки до поля» как минимум в два раза.

Всхожесть в валюте

Надо сказать, что интерес к местным сортам «второго хлеба» у селян сегодня как никогда высок: после скачка курсов валют стоимость импортного семенного материала выросла почти в два раза, соответственно выросли и затраты на посевную.

— У нас возможности часто закупать элитные семена нет, тем более что импортные сильно подорожали: немецкие сорта продают по 51 рублю за килограмм. Российские, конечно, дешевле — около 30 рублей за кило, но качество не всегда удовлетворительное, — говорит фермер из Сосновского района Марс Янбаев. — В этом году элитных семян закупили по минимуму, потому что очень дорого.

Аграрии не скрывают: выбирая между импортными и российскими элитными семенами, отдали бы предпочтение последним, если бы они не уступали зарубежным по качеству, а цена при этом не кусалась. Преимущество местных сортов — они приспособлены к климатическим особенностям региона. Наиболее популярен у крупных производителей и частников южноуральский сорт спиридон, который неприхотлив и не требует особого ухода. В последние годы большие надежды возлагались на сорт губернатор, но он не прошел госиспытания и не был допущен к продаже. Из новых сортов, разработанных здешними селекционерами, перспективным считается кузовок: по мнению ученых, он может составить конкуренцию ведущим зарубежным картофельным «брендам».

Наиболее популярен у крупных производителей и частников южноуральский сорт спиридон, который неприхотлив и не требует особого ухода.

Специалисты отмечают: пускать на самотек работу по сортообновлению и откладывать приобретение элиты на потом крайне опасно. Оказывается, использовать семена ниже третьей репродукции вообще не рекомендуется, ведь можно загубить весь урожай, поскольку за несколько лет клубнеплоды набирают уйму болезней.

Сорта без испытаний

Пока в регионе наиболее популярны зарубежные сорта — такие как розара и ред скарлетт. В Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства и рады бы заместить импорт, но объективные причины мешают. Прежде всего — отсутствие возможностей для полноценных сортоиспытаний. Когда-то при НИИ работало несколько картофелеводческих хозяйств, которые вели эту работу и первичное семеноводство. Но после того как немалая часть земель института была передана под жилищную застройку, площадь посевов сократилась до 40 гектаров — где тут развернешься?

Ученые, конечно, понимают: без должного количества сортоиспытаний они предлагают аграриям по сути кота в мешке, а крестьяне копеечку считать умеют и не готовы платить за сомнительный результат. Усугубляет проблему нехватка средств на проведение испытаний новых сортов в нужном объеме.

— Нынешнего финансирования хватает только на выплату зарплаты сотрудникам, — разводит руками заместитель директора института Олег Гордеев.

В идеале эту часть работы следует передать на аутсорсинг, однако недостаток финансов и такой вариант рубит на корню: ни одно частное сельхозпредприятие, которое зарабатывает на продаже товарного картофеля, земельные участки для научных экспериментов просто так не выделит.

В НИИ нашли выход из ситуации, предложив агрофирме из Красноармейского района, имеющей собственную лабораторию и необходимые площади для сортоиспытаний, создать консорциум.

— В институте каждый год разрабатываются новые сорта картофеля, но они не доходят до рынка, поскольку первичное семеноводство у нас получается вести максимум по двум-трем сортам, не более, — говорит Олег Гордеев. — Агрофирма могла бы значительно расширить наши возможности, организовав посев у себя на специально отведенных для этого полях.

Ученые уверены, что агрофирме их сотрудничество принесет только плюсы: после совместной работы над выведением новых сортов она автоматически будет включена в число патентообладателей, а значит, получит исключительные права на реализацию выращенной продукции. В самой агрофирме факт создания консорциума подтвердили, но комментировать перспективы сотрудничества пока отказались, сославшись на нехватку времени в разгар уборки.

Урожай бьет по ценам

По мнению председателя региональной ассоциации «Овощи» Лидии Смирновой, создание подобных структур все же не стабилизирует ситуацию на овощном рынке региона, которому нужны кардинальные меры с более быстрым эффектом.

Чтобы производители работали хотя бы с минимальной рентабельностью и могли заниматься сортообновлением, необходимо держать отпускную цену на уровне не ниже 15 рублей за килограмм. Но в этом году из-за хорошего урожая рынок затоварен и такая цена нереальна.

— Элитным картофелеводством мало кто из частников занимается, поскольку семена очень тяжело продать — спрос ограничен: на сортообновление у селян попросту нет денег, так как большинство хозяйств сильно закредитовано. Да и откуда деньгам взяться? Сегодня отпускная цена овощей приблизилась к их себестоимости: картофель производители вынуждены продавать по 7−8 рублей за килограмм, свеклу и капусту — по шесть, морковь — по девять, — говорит Лидия Смирнова.

По ее словам, к такой ситуации привела активная деятельность перекупщиков и кабальные условия торговых сетей, которые ни в какую не хотят работать с хозяйствами напрямую. Ведь в рознице цена килограмма «второго хлеба» достигает 23−25 рублей и основная маржа остается отнюдь не в карманах производителей. Чтобы сельхозпредприятия и фермы работали хотя бы с минимальной рентабельностью и могли заниматься сортообновлением, необходимо держать отпускную цену на уровне не ниже 15 рублей за килограмм. Но в этом году из-за хорошего урожая рынок затоварен и такая цена нереальна. Только сельхозпредприятия и фермеры производят в год более 90 тысяч тонн картофеля, а львиную долю по-прежнему выращивает население на подсобных участках. Объемы таковы, что потребности области удовлетворяются с лихвой еще до окончания уборочных работ. Поэтому часть урожая ежегодно вывозится в соседние регионы.

Рассчитать спрос

По мнению директора сельхозпредприятия из Красноармейского района Василия Васечкина, чтобы выдержать конкуренцию на овощном рынке и не иметь проблем со сбытом, упор нужно делать не на увеличение объемов производства, а на качество продукции.

— Производством элитного картофеля мы занимаемся 30 лет и, несмотря на перипетии рынка, эту работу не бросили, — рассказывает он. — Дело весьма затратное, но нужное. Чем больше в регионе будет возможностей для развития селекции и выведения новых сортов, тем лучше, а формы могут быть разные, в том числе и консорциумы.

По мнению эксперта, картофелеводам важно не попасть в ловушку перепроизводства, чтобы не прогореть. Верно рассчитать объем спроса необходимо и для элитного семеноводства: из шести тысяч гектаров картофельных полей достаточно ежегодно засевать элитой порядка 600 гектаров, то есть 10 процентов площадей. По нормативу требуется в среднем три тонны семян на гектар, а значит, всей Челябинской области достаточно двух тысяч тонн элитных семян в год.

При этом следует учитывать тот факт, что сегодня даже крупные сельхозорганизации вынуждены экономить на закупке элитных семян картофеля, поскольку субсидии на эти цели не предусмотрены.

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