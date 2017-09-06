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21:27 (мск), источник: Ежедневник.by

Совмин ограничил размер зарплат руководителей организаций

Отныне зарплата руководителей организаций, получающих финансирование из бюджета, не может быть больше пятикратного размера среднего заработка по организации.

Источник: Ежедневник.by

Постановлением Совета министров № 674 усовершенствована оплата труда руководителей бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства от 15 октября 2004 г. № 1290.

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Согласно новой редакции документа, установлен коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников бюджетной организации, иной организации, получающей субсидии, работники которой приравнены по оплате труда к работникам бюджетной организации, не более 3,5.

При осуществлении бюджетной организацией, иной организацией, получающей субсидии, работники которой приравнены по оплате труда к работникам бюджетной организации, деятельности, приносящей доходы, коэффициент соотношения может устанавливаться свыше 3,5 за счет средств, полученных от указанной деятельности, но не более 5.

Конкретный размер коэффициента соотношения по бюджетным организациям определяется органом, заключающим контракт с руководителем бюджетной организации.

Министерству труда и социальной защиты поручено давать разъяснения о применении данного постановления и принять необходимые меры по его реализации.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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