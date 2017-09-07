Вьетнамцы обеспечат молоком и работой жителей Приморья

Речь идет о молочном животноводстве полного цикла с общим количеством в 15 тысяч голов. Завод будет перерабатывать 60 тысяч тонн молочных продуктов в год. Кормом животных обеспечит собственная кормовая база с земельным банком до 50 тысяч га. Молочные продукты- не единственная сфера инвестиций предприимчивых вьетнамцев. компания намерена вкладывать деньги в выращивание фруктовых и лекарственных растений.