Вьетнамцы обеспечат молоком и работой жителей Приморья
Крупнейший аграрный холдинг Вьетнама создаст животноводческий комплекс в ТОР «Михайловский» в Приморье, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в минвостокразвития.
Крупнейший аграрный холдинг Вьетнама создаст животноводческий комплекс в ТОР «Михайловский» в Приморье, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в минвостокразвития.
Речь идет о молочном животноводстве полного цикла с общим количеством в 15 тысяч голов. Завод будет перерабатывать 60 тысяч тонн молочных продуктов в год. Кормом животных обеспечит собственная кормовая база с земельным банком до 50 тысяч га. Молочные продукты- не единственная сфера инвестиций предприимчивых вьетнамцев. компания намерена вкладывать деньги в выращивание фруктовых и лекарственных растений.
Объем инвестиций в проект оценивается в 16 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать 500 новых рабочих мест в регионе.
Таисия Масина.