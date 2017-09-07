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03:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Вьетнамцы обеспечат молоком и работой жителей Приморья

Крупнейший аграрный холдинг Вьетнама создаст животноводческий комплекс в ТОР «Михайловский» в Приморье, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в минвостокразвития.

Источник: ДЕЙТА

Речь идет о молочном животноводстве полного цикла с общим количеством в 15 тысяч голов. Завод будет перерабатывать 60 тысяч тонн молочных продуктов в год. Кормом животных обеспечит собственная кормовая база с земельным банком до 50 тысяч га. Молочные продукты- не единственная сфера инвестиций предприимчивых вьетнамцев. компания намерена вкладывать деньги в выращивание фруктовых и лекарственных растений.

Объем инвестиций в проект оценивается в 16 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать 500 новых рабочих мест в регионе.

Таисия Масина.

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