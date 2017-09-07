Власти Москвы продолжат реконструкцию МКАД

Он отметил, что реконструкция нескольких развязок на МКАД уже привела к увеличению пропускной способности дорог на 20−25%. Проекты реконструкции еще нескольких развязок на пересечении МКАДа и радиальных городских магистралей прорабатываются, добавил он, сообщает «Федеральное агентство новостей».