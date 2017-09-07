Власти Москвы продолжат реконструкцию МКАД
Реконструкция Московской кольцевой автодороги (МКАД) будет продолжена в ближайшие годы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Реконструкция Московской кольцевой автодороги (МКАД) будет продолжена в ближайшие годы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он отметил, что реконструкция нескольких развязок на МКАД уже привела к увеличению пропускной способности дорог на 20−25%. Проекты реконструкции еще нескольких развязок на пересечении МКАДа и радиальных городских магистралей прорабатываются, добавил он, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«Сегодня с запуском движения по реконструированной развязке на пересечении МКАДа и Профсоюзной улицы завершен первый этап реконструкции кольцевой магистрали», — добавил Хуснуллин.
За последние шесть лет реконструировано 14 крупных развязок на МКАД, резюмировал он.