В Омске выделили полмиллиарда на благоустройство дворов

В настоящее время программы благоустройства городских дворов идут по всей стране, в том числе и в Омске. В этом году деньги выделяются на ремонт проездов, замену бордюров, асфальтирование тротуаров. А в перспективе их будут направлять еще и на комплексное благоустройство территорий.