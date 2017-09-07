В Омске выделили полмиллиарда на благоустройство дворов

В настоящее время программы благоустройства городских дворов идут по всей стране, в том числе и в Омске. В этом году деньги выделяются на ремонт проездов, замену бордюров, асфальтирование тротуаров. А в перспективе их будут направлять еще и на комплексное благоустройство территорий.
— Мы хотим сделать привлекательным для жителей не только центр города, но и места их непосредственного проживания. Чтобы омичи могли выйти в парк, сквер, расположенный рядом с домом, — подчеркнул глава региона Виктор Назаров.
В этом году обновят 186 городских дворов. Подавшие заявку собственники жилья в многоквартирных домах участвуют в проекте на конкурсной основе.