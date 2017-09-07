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07:19 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске выделили полмиллиарда на благоустройство дворов

Омск будет получать порядка 500 миллионов рублей ежегодно на благоустройство дворов и создание новых общественных пространств. Власти региона обещают не снижать объемы финансирования в течение пяти лет.

В настоящее время программы благоустройства городских дворов идут по всей стране, в том числе и в Омске. В этом году деньги выделяются на ремонт проездов, замену бордюров, асфальтирование тротуаров. А в перспективе их будут направлять еще и на комплексное благоустройство территорий.

— Мы хотим сделать привлекательным для жителей не только центр города, но и места их непосредственного проживания. Чтобы омичи могли выйти в парк, сквер, расположенный рядом с домом, — подчеркнул глава региона Виктор Назаров.

В этом году обновят 186 городских дворов. Подавшие заявку собственники жилья в многоквартирных домах участвуют в проекте на конкурсной основе.

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