Жители Новосибирска жалуются на посредственный ремонт дворов
Дом построили, а привести в порядок двор — не спешат. Подрядчики, которые недобросовестно относятся к благоустройству придомовой территории — будут жестко наказывать.
Дом построили, а привести в порядок двор — не спешат. Подрядчики, которые недобросовестно относятся к благоустройству придомовой территории — будут жестко наказывать.
Асфальт был в дырах, как и пешеходные дорожки. Во дворе дома по улице Геодезическая. Жильцы долго собирали документы. В итоге — попали в программу «формирования комфортной городской среды». Перед началом работ всем двором выходили на субботник. Расчищали площадку для рабочих.
Юрий Попов, председатель совета дома № 15/1 по ул. Геодезической: «Пришли в начале июля строители, буквально в первых, вторых числах июля, как началась программа, убрали старые поребрики, стали готовить новые, ну это примерно неделя прошла, вдруг по каким то причинам они покинули эту площадку для работы и вот в течение двух месяцев их не было».
Строители вернулись на площадку только после жалобы в районную администрацию. Работу доделали. Но качество — оставляет желать лучшего, говорят жильцы. Во дворе — неубранные ветки. И это еще не все.
Елена Овчаренко, корреспондент: «Ошибки рабочих из подрядных организаций настолько очевидны, что бросаются в глаза, например здесь во дворе дома по улице Геодезическая, они прокладывали пешеходную дорожку, этого и добивались жители, однако проложили её прямо по канализационному люку и теперь он совсем не открывается«.
И это не самый вопиющий случай, заявили сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству. В некоторых дворах — работы по благоустройству брошены на пол пути. Из 160ти объектов, по данным депутатов, до сих пор не сданы несколько десятков.
Игорь Кудин, депутат Совета депутатов города Новосибирска: «Каждый объект нужно будет разобрать, если
В ходе заседания сегодня решили — недобросовестных подрядчиков будут штрафовать. Суммы, заявил Игорь Кудин будут очень крупными. А еще составят списки провинившихся компаний. Что бы в следующем году все дворы были благоустроены вовремя.