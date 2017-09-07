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07:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители Новосибирска жалуются на посредственный ремонт дворов

Дом построили, а привести в порядок двор — не спешат. Подрядчики, которые недобросовестно относятся к благоустройству придомовой территории — будут жестко наказывать.

Асфальт был в дырах, как и пешеходные дорожки. Во дворе дома по улице Геодезическая. Жильцы долго собирали документы. В итоге — попали в программу «формирования комфортной городской среды». Перед началом работ всем двором выходили на субботник. Расчищали площадку для рабочих.

Юрий Попов, председатель совета дома № 15/1 по ул. Геодезической: «Пришли в начале июля строители, буквально в первых, вторых числах июля, как началась программа, убрали старые поребрики, стали готовить новые, ну это примерно неделя прошла, вдруг по каким то причинам они покинули эту площадку для работы и вот в течение двух месяцев их не было».

Строители вернулись на площадку только после жалобы в районную администрацию. Работу доделали. Но качество — оставляет желать лучшего, говорят жильцы. Во дворе — неубранные ветки. И это еще не все.

Елена Овчаренко, корреспондент: «Ошибки рабочих из подрядных организаций настолько очевидны, что бросаются в глаза, например здесь во дворе дома по улице Геодезическая, они прокладывали пешеходную дорожку, этого и добивались жители, однако проложили её прямо по канализационному люку и теперь он совсем не открывается«.

И это не самый вопиющий случай, заявили сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству. В некоторых дворах — работы по благоустройству брошены на пол пути. Из 160ти объектов, по данным депутатов, до сих пор не сданы несколько десятков.

Игорь Кудин, депутат Совета депутатов города Новосибирска: «Каждый объект нужно будет разобрать, если где-то идет задержка по срокам, нужно будет совершенно четко понимать, объективная это задержка или нет объективная, тогда уже подрядчиков наказывать рублем, другого варианта нет, необходимо очень жесткую дисциплину вводить, для того, что бы нам вписаться в те сроки, которые мы сами для себя поставили до первого октября мы должны полностью сдать все наши дворы.

В ходе заседания сегодня решили — недобросовестных подрядчиков будут штрафовать. Суммы, заявил Игорь Кудин будут очень крупными. А еще составят списки провинившихся компаний. Что бы в следующем году все дворы были благоустроены вовремя.

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