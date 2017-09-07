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04:58 (мск), источник: ДЕЙТА

За новую архитектуру Приморья на ВЭФ разбили бочку с сакэ

Выставка малоэтажных домов, которые планирует строить японская корпорация «ИИДА Групп Холдинг», открылась в Приморье в рамках ВЭФ-2017. В торжественном мероприятии приняли участие первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис и президент японской корпорации господин Нисикава Йоичи, сообщает ИА «Deita.ru» со ссылкой на краевую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

Церемония открытия новых демонстрационных домов, которые компания готова строить в Приморье и на Дальнем Востоке, началась с древнего японского обряда Кагами Бираки, когда для успеха большого начинания разбивается бочка с сакэ.

По словам Нисикава Йоичи, «ИИДА Групп Холдинг» занимает лидирующие позиции в малоэтажном строительстве на японском рынке. Компания специализируется на строительстве доступного и качественного жилья. На российском рынке компания представит жилье среднего и эконом-класса.

«Наши технологии позволят значительно сократить время на сборку дома, в среднем на это требуется месяц», — сказал он, отметив сейсмоустойчивость домов и их адаптированность к приморскому климату.

По словам Андрея Чибиса, развитие конкуренции на жилищном рынке будет способствовать развитию Дальнего Востока.

«Президентом поставлена задача — развитие Дальнего Востока. И мы должны создать здесь все условия для привлечения людей, в том числе это касается доступного и качественного жилья», — сказал он.

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев выразил уверенность в том, что у японского малоэтажного строительства большое будущее.

«Первый шаг всегда самый трудный и эти два дома начало большого проекта по строительству удобных, качественных, а главное, недорогих домов. Мы благодарим компанию “ИИДА Груп Холдинг”, которая зашла в Приморье. Со своей Администрация Приморья всегда идёт навстречу инвесторам», — подчеркнул Василий Усольцев.

Отметим, малоэтажное жилищное строительство — один из восьми русско-японских проектов, разработанных на основе договорённостей Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в 2016 году.

Японская компания намерена организовать в Приморье полную производственную цепочку: «лесозаготовка — производство пиломатериалов — изготовление деревянных конструкций — строительство домов». Объем инвестиций данного проекта составит два миллиарда рублей. Предварительно, стоимость одного квадрата двухэтажного дома, построенного по японской технологии, составит от 45 до 50 тысяч рублей.

Выставка малоэтажного строительства расположена во Владивостоке на Бородинской, 14. Посетители могут на месте узнать стоимость образца, запланировать строительство и узнать все о применяемых по японской технологии строительных материалах.

Напомним, Восточный экономический форум — второй в стране форум президентского уровня. В этом году он проходит на острове Русский уже в третий раз.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, Восточный экономический форум — это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье — это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

Всего на ВЭФ-2017 планируется подписать соглашения на сумму более двух триллионов рублей. Приморский край подготовил более 40 проектов соглашений на сумму более 200 миллиардов рублей.

Михаил Грач.

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