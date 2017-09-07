Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Твин Пикс глазами психиатра
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Новый украинский закон возмутил Венгрию
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Кабаева покорила Италию соблазнительным нарядом - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
ПФР ответил на новые данные о надбавке к пенсии
Ведущему «Пока все дома» может грозить тюремный срок – СМИ
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Новые правила в розничной торговле вызвали тревогу у населения
"Леша, не обижайся": прослушка Сечина и Улюкаева
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
07:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области самыми востребованными являются водители и бетонщики

Главное управление госслужбы занятости населения Омской области приводит статистику за восемь месяцев 2017 года.

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области приводит данные последних восьми месяцев 2017 года. За это время в областной банк вакансий омские работодатели подали свыше 70 тысяч заявок для замещения вакантных мест. Подавляющее большинство из них, более 75%, составили вакансии по рабочим профессиям.

Среди них наиболее востребованными оказались водители автотранспортных средств и строительные профессии, такие как бетонщик, плотник, штукатур, каменщик, маляр, арматурщики, стропальщик.

Кроме того в регионе отмечается нехватка электрогазосварщиков и сварщиков ручной сварки, трактористов, поваров, монтажников, токарей и электромонтеров. Дополняют большой список слесари различных направлений деятельности (ремонтник, электрик, сантехник, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей), крановщики, продавцы различных групп товаров.

Отмечается, что в регионе достаточно вакансий по рабочим профессиям, не требующим специальной квалификации, включая подсобных и строительных рабочих, уборщиков, сторожей, грузчиков, дворников, фасовщиков-упаковщиков, кондукторов, почтальонов и курьеров.

Также остаются востребованными врачи, медсестры, фельдшеры, акушерки, лабораторные техники, инженеры, бухгалтеры, менеджеры, педагогические работники (учителя, воспитатели детского сада, культорганизаторы) и социальные работники, юристы, а также кассиры и охранники.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Компанейщиков ищет инвестора для СКК имени Блинова
СМИ назвали имя возможного нового госсекретаря США
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Кисляк рассказал о вариантах ответа США из-за дипсобственности
Срок отключения горячей воды может быть сокращен до трех дней
ЦРУ рассекретило часть документов о развитии военного флота СССР
В США подготовили указ о прекращении торговли с партнерами КНДР
СМИ: российских тяжелоатлетов не допустят до чемпионата мира
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Француженке вернули пролежавший 38 лет в болоте «Пежо» (фото) Засуха помогла полицейским обнаружить украденный без малого четыре десятка лет назад автомобиль
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Власти Москвы утвердили порядок выхода домов из реновации
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь