В Омской области самыми востребованными являются водители и бетонщики
Главное управление госслужбы занятости населения Омской области приводит статистику за восемь месяцев 2017 года.
Главное управление госслужбы занятости населения Омской области приводит статистику за восемь месяцев 2017 года.
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области приводит данные последних восьми месяцев 2017 года. За это время в областной банк вакансий омские работодатели подали свыше 70 тысяч заявок для замещения вакантных мест. Подавляющее большинство из них, более 75%, составили вакансии по рабочим профессиям.
Среди них наиболее востребованными оказались водители автотранспортных средств и строительные профессии, такие как бетонщик, плотник, штукатур, каменщик, маляр, арматурщики, стропальщик.
Кроме того в регионе отмечается нехватка электрогазосварщиков и сварщиков ручной сварки, трактористов, поваров, монтажников, токарей и электромонтеров. Дополняют большой список слесари различных направлений деятельности (ремонтник, электрик, сантехник, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей), крановщики, продавцы различных групп товаров.
Отмечается, что в регионе достаточно вакансий по рабочим профессиям, не требующим специальной квалификации, включая подсобных и строительных рабочих, уборщиков, сторожей, грузчиков, дворников,
Также остаются востребованными врачи, медсестры, фельдшеры, акушерки, лабораторные техники, инженеры, бухгалтеры, менеджеры, педагогические работники (учителя, воспитатели детского сада, культорганизаторы) и социальные работники, юристы, а также кассиры и охранники.