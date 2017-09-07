В Омской области самыми востребованными являются водители и бетонщики

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области приводит данные последних восьми месяцев 2017 года. За это время в областной банк вакансий омские работодатели подали свыше 70 тысяч заявок для замещения вакантных мест. Подавляющее большинство из них, более 75%, составили вакансии по рабочим профессиям.

Среди них наиболее востребованными оказались водители автотранспортных средств и строительные профессии, такие как бетонщик, плотник, штукатур, каменщик, маляр, арматурщики, стропальщик.

Кроме того в регионе отмечается нехватка электрогазосварщиков и сварщиков ручной сварки, трактористов, поваров, монтажников, токарей и электромонтеров. Дополняют большой список слесари различных направлений деятельности (ремонтник, электрик, сантехник, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей), крановщики, продавцы различных групп товаров.

Отмечается, что в регионе достаточно вакансий по рабочим профессиям, не требующим специальной квалификации, включая подсобных и строительных рабочих, уборщиков, сторожей, грузчиков, дворников, фасовщиков-упаковщиков, кондукторов, почтальонов и курьеров.